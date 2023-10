Vale o Feed? Provamos o ice crone, o sorvete no cone de croissant

Os supreme (ou croissant roll) nem saíram de cena e mais uma moda instagramável, importada dos Estados Unidos e da Europa, chega a São Paulo. O ice crone, como ficou conhecido lá fora, é a nova vedete da Gelato Boutique e da Levena, que acabam de lançar a sobremesa em parceria.

O ice crone (preste atenção no nome) nada mais é do que um sorvete no cone de croissant (cone, croissant, junta os dois e dá o quê?). Enquanto a Gelato Boutique, da chef gelatière Marcia Garbin, fica responsável pelo “ice” - nas unidades da sorveteria, dá para escolher qualquer sabor de gelato; na Levena, estão disponíveis pistache, doce de leite, baunilha e morango -, a casa do chef Diego Lozano dá conta dos crones e das geleias (de cupuaçu com manga, maracujá com manjericão ou morango com gengibre), que incrementam a gulodice. Por cima, ainda é salpicada uma farofinha de amêndoas caramelizada.

Que a sobremesa é fotogênica, não há dúvidas, mas será que ela vale os R$ 29 de investimento? Quem responde a essa pergunta é a repórter Dani Nagase, no quadro Vale o Feed? Assista a seguir.

A prova

PUBLICIDADE

Está permitido combinar à sua maneira o sabor de gelato e o de geleia. No dia da gravação, ossos do ofício, provei logo três combinações: baunilha, opção neutra e segura, com geleia de maracujá com manjericão, morango com morango e gengibre, para não ter chance de erro, e pistache com geleia de cupuaçu e manga. Confesso que esse último par, escolhi pela cor, só para ficar bonito no vídeo, mas, grata surpresa, a mistura ficou gostosa.

No conjunto da obra, o ice crone vale, sim, o feed - a sobremesa é gostosa e compensa sobretudo pela experiência. A única ressalva é: não espere mais do que ele pode entregar. Quando mordi o crone, tinha a expectativa de que ele estaria crocante como um croissant, mas, verdade seja dita, é impossível colocar uma bola de sorvete dentro de um folhado e esperar que ele mantenha essa característica. Ah, e o crone também não é feito na hora. Ele chega na Gelato Boutique congelado e sai do freezer conforme a demanda.

Serviço

Gelato Boutique

R. dos Pinheiros, 444, Pinheiros. 12h/22h

PUBLICIDADE

Shop. Cidade SP - av. Paulista, 1.230, Bela Vista. 11h/22h

Levena

R. Artur de Azevedo, 495, Cerqueira César. 9h/23h (dom. 9h/21h)