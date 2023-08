Vale o Feed? Testamos a Franuí, framboesa banhada em chocolates que está em alta nas redes sociais

Quem segue jornalistas e influenciadores de gastronomia nas redes sociais certamente já foi atingido pelo hype da Franuí. É que as framboesas (inteiras) congeladas e banhadas em chocolate branco e, depois, em chocolate amargo ou ao leite, são mesmo muito fotogênicas. Mas, e aí, elas valem mesmo o investimento - o potinho com 150 gramas custa R$ 35,90 no Rappi - ou têm só uma “carinha bonita”?

Para responder a essa pergunta, Dani Nagase, repórter do Paladar, resolveu provar o docinho, que é produzido na Argentina e chegou recentemente ao Brasil, no novo quadro batizado de Vale o Feed? Nele, vamos degustar comidas e bebidas que estão na boca do povo e contar se a experiência merece mesmo ser eternizada na linha do tempo do Instagram ou se rende apenas um story, que some num piscar de olhos.

De volta à Franuí, as frutinhas envoltas em chocolate artesanal são mesmo viciantes. Na boca, são crocantes, não muito doces - a de chocolate ao leite deve ter um tom a mais de açúcar que a versão amarga - e trazem o azedinho da framboesa para arrematar. Come-se cada bolinha em uma bocada, que já pede a próxima, e a próxima, e a próxima. Tipo pipoca.

Ah, antes de comer, convém ler com atenção a embalagem - coisa que a repórter aqui não fez -, que traz a dica: tire o pote do congelador uma hora antes de comer e, depois de aberto, mantenha na geladeira (e não no freezer).

Bom, mesmo fazendo tudo errado, o veredito é que, sim, a Franuí vale o feed! Bora postar!