Como consertar erros na cozinha: Guia dá dicas para driblar problemas

Experiente ou não, todo cozinheiro já enfrentou problemas na execução de algum prato e precisou descartar o preparo por completo.

Uma pesquisa da Onu realizada em 2022 demonstrou que cerca de 60% dos alimentos jogados fora no Brasil são provenientes das casas de família, e por isso é imprescindível ficar de olho quanto ao desperdício.

Apesar de desconfortáveis, deslizes como sal excessivo, arroz empapado, molho empelotado e até mesmo queimados podem ser resolvidos, evitando o descarte dos alimentos.

Como amenizar cheiro e sabor de queimado

Queimados são problemas comuns nas cozinhas e podem ser revertidos dependendo da intensidade.

Muitos destes alimentos demoram para ficarem com sabor e cheiro de queimado, mas quanto mais amido na composição do preparo em questão, mais impregnado eles vão ficar justamente pelo amido absorver outros aromas com facilidade.

Queimados mais brandos podem, sim, ser relevados. Mas quando a questão é mais agravante,”o ideal é seguirmos três passos: baixar o fogo, colocar em outro recipiente o que puder ser salvo sem raspar as laterais da panela e descartar o que foi danificado”, orienta a chef Heloisa Bacellar.

Quanto se trata de uma panela de arroz que queimou, vale colocar algumas fatias de batatas cruas na superfície e para amenizar aromas e sabores amargos e na sequência transferir o restante do alimento para outro recipiente.

Molhos queimados podem ser salvos se colocados em recipientes separados da parte danificada. Foto: Arte Estadão

Como consertar excesso de sal

Elementos como batata são grandes aliados para o conserto do sal na cozinha do dia a dia. Neutros, eles são capazes de absorver os excessos “por conta do processo de difusão que acontece ao longo do cozimento”, conforme explica Jorge Behrens, professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp.

A reação fica restrita a líquidos como caldo de legumes, feijão e molhos, e não funciona com semi sólidos como geleias.

Alguns pedaços de batata podem corrigir o excesso de sal de preparos como feijão e caldos. Foto: Arte Estadão

Para amenizar o excesso de sal do arroz, a chef Heloísa Bacellar recomenda a utilização de um pão de fôrma.

“A ideia é mergulhá-lo rapidamente na panela para absorver o excesso, já que a batata não vai ter tempo de cozinhar junto com o arroz”, explica.

Para amenizar o excesso de sal do arroz, o indicado é mergulhar rapidamente um pãozinho de forma antes do fim do cozimento. Foto: Arte Estadão

Como soltar arroz empapado

O arroz empapado é um capítulo à parte na cozinha, já que existem saídas versáteis e que ajudam a evitar o desperdício. Têm como aproveitar o excesso do cozimento para transformá-lo em purê, gratinado e até mesmo incrementar sopas.

Mas para quem deseja comer o arroz sozinho, ou com um pouco de feijão, o ideal é espalhá-lo em uma fôrma para brecar o cozimento, evitando que o amido se desenvolva e empape ainda mais o alimento.

Brecar o cozimento do arroz pode ajudá-lo a desempapar. Foto: Arte Estadão

Como consertar molho empelotado

O segredo dos molhos feitos à base de roux é o calor, uma vez que o amido presente na farinha de trigo tem capacidade de gelatinização em contato com temperaturas mais altas. Se não cozido corretamente, o roux pode empelotar e deixar a base em questão repleta de grumos.

Dependendo da quantidade de coágulos de farinha, tem como resolver com uma peneira. “Mas se empelotar demais, vale passar no liquidificador ou no mixer, e depois pela peneira”, afirma a chef.

Molhos à base de roux que empelotaram podem ser consertados se liquidificados. Foto: Arte Estadão

Como consertar tempero em excesso

Temperos em excesso, sejam secos ou frescos, podem ser corrigidos por meio da diluição e adição de mais ingredientes.

“Quando adicionamos pimenta demais, ou qualquer outro tipo de tempero em excesso, o ideal é acrescentar outros ingredientes para equilibrar o preparo. No caso de sopas, pode-se acrescentar mais água e vegetais. Molhos podem ser corrigidos com adição de mais base de tomate, ou leite, no caso do molho branco”, explica Heloísa.

Para temperos excessivos o ideal é diluir a mistura e acrescentar mais ingredientes. Foto: Arte Estadão

