A tequila é uma bebida destilada originária do México. Ela é produzida exclusivamente na região ao redor da cidade de Tequila, no estado de Jalisco, e apenas as tequilas fabricadas nessa área podem usar esse nome. Para escolher a melhor tequila, é importante seguir certos critérios.

Como a tequila é feita?

A tequila é produzida a partir da planta agave-azul (Agave tequilana), que pode levar até 8 anos para alcançar a maturidade ideal. O principal ingrediente é o coração da planta, conhecido como piña, que é cozido e fermentado para criar a bebida. Após a fermentação, o líquido é destilado para obter a tequila. Além disso, a tequila pode ser envelhecida em barris de carvalho, o que influencia bastante seu sabor final.

Critérios para uma boa tequila

Ao comprar uma tequila, é fundamental observar dois critérios principais para garantir a qualidade da bebida. Primeiro, verifique se a tequila é feita com 100% de agave, o que indica que a bebida foi produzida exclusivamente com agave-azul, sem adição de outros açúcares ou ingredientes que possam comprometer seu sabor e autenticidade.

Segundo, procure o selo do CRT (Consejo Regulador del Tequila), a organização responsável pela regulamentação e controle da produção de tequila. Este selo garante que a bebida atende aos padrões de qualidade e autenticidade estabelecidos pela regulamentação oficial, assegurando que você está adquirindo um produto genuíno e bem-regulado.

