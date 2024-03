Como fazer massa italiana

Uma imersão no universo das pastas italianas é o que o promete o curso que abre o ano letivo no Estudio CP Food Design, de Carla Pernambuco. Quem ensina as técnicas todas é a chef Fernanda Possi, formada pela Le Cordon Bleu em São Paulo e vencedoras de uma das etapas do MasterChef Brasil 2020.

O primeiro encontro será na quinta-feira, 14/03, entre 19h e 22h30. Fernanda irá ensinar o preparo de dois tipos de massa. Uma delas é o balanzoni (massa verde típica da Bolonha) recheado com mortadela italiana, ricota, mascarpone e parmesão, servida com manteiga e sálvia. A outra é o cavatelli (massa típica da Puglia), feito com sêmola de grano duro e servido com ragu bianco de linguiça artesanal. O valor da curso, com direito a degustação harmonizada com vinhos e apostila com as receitas é de R$ 450.

A pastaia Fernanda Possi, que ministra a primeira aula do ano no Estúdio CP Food Design, da chef Carla Pernambuco Foto: Estúdio CP Food Design / DIVULGAÇÃO

Duas semanas depois, no dia 28/03, às 19h30, a própria Carla assume a bancada para uma aula especial. Será a estreia da série “Dinner Party”, que aborda a cozinha multicultural em jantares realizados ao longo de 2024. O menu da primeira aula será inspirado nos restaurantes londrinos, com foco na cozinha do Oriente Médio. Também com direito a degustação acompanhada de vinhos selecionados.

O Estúdio CP Food Design é um espaço idealizado por Carla Pernambuco e conduzido em parceria com a artista plástica e pesquisadora Floriana Breyer, em um trabalho de mãe e filha que unem suas pesquisas e alquimias para co-criar projetos e experiências únicas.

PUBLICIDADE

Estúdio CP Food Design | Rua Sergipe, 768, Higienópolis. Tel. 11 98225 6030. Inscrições por WhatsApp: 11 98225 6030 ou e-mail: estudio.carlapernambuco@gmail.com