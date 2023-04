Estudo divulgado pelo site The Picky Eaters apontou que a culinária italiana é a mais popular do mundo - pelo menos nas redes sociais. O levantamento foi baseado em uma análise das hashtags culinárias mais usadas no Instagram em 2023.

A culinária italiana ficou em primeiro lugar, com mais de 20 milhões de hashtags relacionadas em 2023. O Japão ficou com a vice-liderança, seguido pela Índia. A culinária do Brasil ficou apenas na 21º colocação, atrás de países como Estados Unidos, Paquistão e Afeganistão.

Culinária italiana é a mais popular do mundo; Brasil fica na 21ª posição Foto: Bruno Geraldi

Além de classificar a popularidade das culinárias típicas, o levantamento mapeou os tipos de comida mais citados na rede social, e o resultado é previsível. A pizza é o tipo de refeição mais popular do Instagram, seguido por churrasco e brunch. O sushi é o quarto colocado, e pratos com frutos do mar fecham o top 5.

O levantamento também estimou e classificou a quantidade de restaurantes de culinárias típicas presentes nas 50 cidades mais visitadas do mundo. Os restaurantes chineses ocuparam a primeira posição, seguidos por italianos e indianos.

Evidentemente o estudo contempla um público jovem, mais ativo nas redes sociais. Apesar do recorte limitado, a frequência nas redes sociais é reflexo direto da popularidade (ou falta de) dos pratos e culinárias típicas.





