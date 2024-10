Seu formato é alongado, possui uma casca dura e pesada e em seu interior uma polpa branca e carnuda. Da mesma família do cacau, o cupuaçu é uma fruta nativa da Amazônia e é conhecido por seus diversos benefícios à saúde comprovados cientificamente.

Para esclarecer todas as dúvidas sobre como o cupuaçu age em nosso corpo, conversamos com a nutricionista esportiva, da CliNutri, Thaís Barca. Veja o que ela disse sobre a fruta.

Quais são os benefícios do cupuaçu?

O cupuaçu contém compostos bioativos, dentre eles, os polifenóis, como os teograndinas, que têm ação antioxidante e ajudam a combater os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e prevenindo danos às células.

Os antioxidantes e ácidos graxos do cupuaçu (especialmente o ácido oleico e linoleico) ajudam a hidratar a pele, melhorar a elasticidade e a proteger contra os danos ambientais. A manteiga de cupuaçu, por exemplo, é amplamente usada em cosméticos justamente por essas propriedades.

Fortalecimento do sistema imunológico

Por ser fonte de vitamina C, o cupuaçu, em conjunto com alimentação adequada, auxilia na modulação do sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e acelerar a recuperação de doenças.

Anti-inflamatório

Os compostos bioativos presentes no cupuaçu, como os polifenóis, têm propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a aliviar condições inflamatórias agudas e crônicas, como por exemplo, a melhorar a recuperação pós-treino e artrite.

Melhora da digestão

O cupuaçu é uma excelente fonte de fibras, que promovem a saúde digestiva, melhorando o funcionamento intestinal e prevenindo a obstipação.

Benefícios cardiovasculares

A presença de antioxidantes e ácidos graxos saudáveis na composição do cupuaçu contribuem para a saúde do coração, contribuindo para a regulação dos níveis de colesterol e a redução do risco de doenças cardiovasculares.

Fonte energética

Embora não contenha cafeína como o cacau (seu “parente” próximo), o cupuaçu possui teobromina, um alcaloide suave que pode fornecer um leve estímulo energético sem os efeitos colaterais da cafeína, como a ansiedade.

Melhora o humor

O cupuaçu contém aminoácidos como a feniletilamina (PEA), conhecida por melhorar o humor e aumentar a sensação de bem-estar, semelhante ao efeito do chocolate.

Cupuaçu não faz milagre

Todos esses benefícios estão associados ao consumo regular de cupuaçu. Porém, nenhum alimento de forma isolada é capaz de combater doenças. A nutricionista explica que o ideal é focar no estilo de vida saudável, dando preferência para alimentos naturais e preparados em casa, como frutas, legumes, verduras, carnes, ovos, lácteos, evitando alimentos ultraprocessados e mantendo hábitos saudáveis.

Receitas com cupuaçu

Suco de cupuaçu Foto: Thaís Barca/ Divulgação

Uma ótima forma de incluir o cupuaçu na sua dieta é preparar uma bebida refrescante com ele. Confira essa receita fácil de suco de cupuaçu que a nutricionista Thaís Barca nos passou.

Pudim de cupuaçu

Pudim de cupuaçu Foto: Ana Bacellar

O pudim é uma sobremesa querida por muitas pessoas, e uma opção de sair um pouco do comum é trocar o doce de leite pelo cupuaçu. Confira essa receita fácil de pudim de cupuaçu que necessita de apenas 4 ingredientes.

Leite queimado com cupuaçu

No lanche da tarde, experimente este leite queimado com cupuaçu. As sementes são batidas no liquidificador com o leite. O açúcar caramelizado completa a receita. É bom para tomar bem quente, ou morno, para espantar o frio.Aprenda o passo a passo. Foto: Felipe Rau/Estadão

Leite queimado é uma sobremesa deliciosa, mas não quer dizer que por ser um doce não pode ser saudável. Nessa receita fácil de leite queimado, o cupuaçu entra para torná-la mais saudável.

Bolo de cupuaçu

Bolo de Cupuaçu Foto: Tiago Queiroz|Estadão

A chef Helô Bacellar nos passou essa receita deliciosa e bolo de cupuaçu que utiliza a polpa do fruto, nativo da Amazônia e da mesma família do cacau.

