Descubra a melhor coxinha, pizzaria e hambúrguer da capital

Foram mais de 48 mil votos de internautas de todo o Brasil distribuídos por 39 categorias, cada uma delas com meia dúzia de concorrentes. De coxinha a livro de gastronomia do ano, passando por chef confeiteiro e revelação.

Foi assim a premiação da Prazeres da Mesa, anunciada na noite de ontem, no Memorial da América Latina, que percorreu o território nacional e, sabe-se Deus porque, incluiu o melhor resort fora do Brasil – no caso, o Six Senses Douro Valley, um hotel em Portugal com diárias a partir de R$ 6.278.

Quitute dos mais festejados, a coxinha teve concorrentes emblemáticos como os botecos paulistanos Frangó (na Freguesia do Ó) e Veloso (na Vila Mariana), além da Ofner e da Padaria Real (que de Sorocaba chegou à capital em 2021).

Quem levou o título, contudo, foi a do Bar da Dona Onça, uma receita crocante e dourada por fora, generosamente recheada e sem Catupiry, mas com uma porção de fonduta de queijo para mergulhar as frituretes (R$ 34 a porção com 4).

No quesito pizza, a clássica Veridiana (com pizzas pequenas desde R$ 65) desbancou a napolitana Leggera e a autoral Carlos. Já no hambúrguer, venceu o Meats, de Paulo Yoller, que tem versões de R$ 27 (pão, smashed de 100 gramas, cheddar e cebola-roxa fininha) a R$ 59 (brioche de mandioquinha, burger de 180 gramas, 180 gramas de carne louca de festa junina, cheddar, coentro, jalapeño, picles de pepino e cebola crocante).

Lançado no ano passado, “Da Botica Ao Boteco” (Companhia de Mesa, R$ 59,90), da pesquisadora e mixologista Néli Pereira, do Espaço Zebra, com experimentos e reflexões sobre as plantas brasileiras, foi a publicação homenageada.

Outros laureados da pauliceia foram Padoca do Maní, Coffee Lab, Priscila Deus (a assadora do Pobre Juan), o Fasano (com melhor cozinha de hotel), Evvai (com melhor experiência gastronômica e melhor restaurante do sudeste), Maní (restaurante do ano, mais um prêmio para a chef Helena Rizzo) e A Casa do Porco (melhor brigada do país).

Serviço

A Casa do Porco – R. Araújo, 124, República. Seg. a sáb., das 12h às 23h; dom., das 12h às 17h. Tel.: (11) 3258-2578

Bar da Dona Onça - Av. Ipiranga, 200, cjs. 27 e 29, Centro. Seg. a sáb., das 12h às 23h; dom., das 12h às 17h. Tel.: (11) 3257-201

Coffee Lab - R. Fradique Coutinho, 1340, Vila Madalena. Todos os dias das 9h às 18h. Tel.: (11) 3375-7400

Evvai - R. Joaquim Antunes, 108, Pinheiros. Seg. a sáb, das 19h às 23h. Tel.: (11) 3062-1160

Maní - R. Joaquim Antunes, 210, Pinheros. Ter. a sex., das 12h às 15h e das 19h30 às 23h; sáb. das 13h às 16h e das 19h30 às 23h; dom., das 13h às 16h30. Tel.: (11) 97473-8994

Meats - R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros. Ter. a sex., das 12h às 16h e das 18h às 23h; sáb. 12h às 00; dom., 12h às 23h. Tel.: (11) 2679-6323

Padoca do Maní - R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros. Seg. a sex., das 7h30 às 19h; sáb., das 7h30 às 18h; dom., das 7h30 às 16h. Tel.: (11) 2579-2410

Veridiana - Rua Dona Veridiana, 661, Higienópolis. Todos os dias das 18h às 00h. Tel.: (11) 3801-9000