Descubra o lobster roll mais desejado de Madri

Cinco celebridades. Um chef duas estrelas Michelin, dois atores e dois jogadores de futebol. Ou Paco Roncero, Álex González, Miguel Ángel Silvestre, Marcos Llorente e Antoine Griezmann, a escalação patronal do novo Rhudo Madrid.

Aberto todos os dias, almoço, jantar e after com poucos belisquetes, muitos drinks e DJs, o restaurante no movimentado bairro de Salamanca não quer se restringir à cozinha: nasceu para ser desses lugares desejados, onde as pessoas querem ver e ser vistas.

Uma operação gigante, capaz de atender quase 500 pessoas de uma vez, pensado para fechar no máximo às 5 da manhã, mas que tem chegado às 7 e que, em menos de um mês de abertura, já tem disparado um best-seller no menu: o lobster roll (€ 14).

Paco Roncero, Alex Gonzalez, Marcos Llorente, Miguel Angel Silvestre e Antoine Griezmann, os cinco sócios do Rhudo, novidade em Madri Foto: New Gestion Food

“Quando estávamos desenvolvendo a oferta gastronômica, ele foi essencial desde o primeiro minuto. Reuniu tudo o que queríamos: é escandalosamente saboroso, fácil de comer com as mãos e tem bons produtos como protagonistas”, justifica Paco.

Sem falsa modéstia, o chef afirma que ela chegou como “um cavalo vencedor”. Nem por isso imaginou que antes de completar 30 dias já teria vendido mais de 7 mil unidades. Nem que teria de ter gente da brigada dedicada exclusivamente à sua execução.

O briochinho macio e amanteigado tem uma receita exclusiva, mas não é feito, é apenas tostado ali. No entanto, a saladinha de maçã, pepino, melão, nozes pecan caramelizadas, espirulina e vinagrete de mel e limão, a maionese caseira, a lagosta em tempura e o posicionamento da porção generosa de ovas de truta dão trabalho suficiente para três cozinheiros.

A berinjela grelhada com romesco de urucum, avelãs, especiarias e sementes é outro destaque do menu do Rhudo Foto: JavierPenas

À parte o sexy sandubinha, a comida no Rhudo foi desenhada para encher a mesa de cores, sabores latinos e mediterrâneos e ser compartilhada com alegria. Entre as sugestões do autor, a berinjela grelhada com molho romesco de urucum, avelãs, especiarias e sementes (€ 18) e uma porção extra e gigante da salada de maçã (€ 18).

Vale dizer que há ainda uma seção dedicada a alimentos crus, com direito a ostras, ceviches, carpaccios e tartares, como o de vaca velha da raça wagyu (€ 32); pratos quentes como o apelativo fideuà com polvo e carabineiros (€ 33 por pessoa, mas que só pode ser pedido a partir de duas porções) e sobremesas como o flan de milho, com caramelo e pipoca (€ 12).

Para acompanhar, 500 rótulos de vinho a partir de € 30 a garrafa e coquetéis a partir de € 12. Dentre esses, há receitas com base de cachaça, caso do âmbar, que ainda leva maracujá, cordial de limão, rosa e grapefruit (€ 15).

Rhudo

C. de Velázquez, 64, Salamanca, Madri. Dom. a qua., das 13h às 17h e das 20h às 2h; qui. a sáb., das 13h às 17h e das 20h às 4h30. Tel.: + 34 910887103