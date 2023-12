Tem muito lugar em São Paulo para um turista de primeira viagem conhecer. Um restaurante pitoresco, um café de museu, um lugar para comer bem enquanto assiste a um show... São paradas quase obrigatórias para quem chega à cidade disposto a conhecer o que ela tem de melhor. Por isso Paladar elaborou este guia (que terá continuação, aguardem...) para você ter em mãos quando um amigo ou parente chegar de visita à capital mais fervilhante do Brasil e que, muitas vezes, nem os próprios habitantes conhecem a fundo.

Salão principal da Casa de Francisca: shows e comida em um cenário impactante Foto: Pedro N Prata

Casa de Francisca

A casa de shows mais simpática da cidade fica em um edifício centenário no centro histórico. Antigamente, era ali a sede da Rádio Record e também o lugar mais especial da cidade para comprar instrumentos musiciais: a Casa Bevilácqua. Do passado, restaram a estrutura e o charme do prédio e também uma versão reduzida da lendária casa de instrumentos musicais ao lado do espaço ocupado pela Casa de Francisca - que também funciona como restaurante. A programação musical, a comida e o visual impactante do espaço são atrativos suficientes para agradar o turista aberto a boas surpresas.

Rua Quintino Bocaiúva 22, tel.: 11 3052 0547 @casadefrancisca

PUBLICIDADE

Detalhe do salão do Rabo di Galo, no hotel Rosewood Foto: Rubens Kato

Rabo di Galo

O bar parece cenário de um filme e fica no Rosewood, o hotel que já ganhou a fama de o mais cobiçado da cidade. São dez mesas em um ambiente de surrealidade que inclui a projeção de uma lareira na parede do bar e teto abobadado ornamentado com pinturas feitas à mão. Em dias de apresentações musicais no espaço, é possível resgatar um dos muitos instrumentos dispostos pelas paredes e arriscar uma participação especial no show. A seleção de tapas servidos no local podem ser acompanhadas de um elegante Fitzgerald. Programa para turistas em busca de glamour na cidade.

Rua Itapeva, 435, tel. 11 3797 0500

Área próxima ao Aisomê Café, na Japan House Foto: Amanda Perobelli/Estadão

PUBLICIDADE

Japan House

O espaço cultural é referência de exposições concorridas na cidade. A programação é primorosa e contempla o melhor do Japão contemporâneo “importado” para a cidade de São Paulo. A localização é outro atrativo: em pleno fervo da Avenida Paulista. Recomenda-se ao turista uma visita aos domingos, quando a Paulista fica aberta para pedestres até as 16h. Depois de conferir a exposição em cartaz, recomenda-se uma paradinha estratégica no Aisomê Café, inspirado no conceito japonês das kissatens - nome dado às clássicas cafeterias japonesas, que se multiplicaram pelo Japão no final do século XIX.

Av. Paulista, 52, Térreo, tel. 11 2222 1176

A Casa das Rosas, original de 1935, reaberta em outubro após dois fechada para restauro Foto: Andre Hoff

Casa das Rosas

PUBLICIDADE

O espaço que abriu as portas recentemente, após uma reforma de anos, é parada obrigatória para visitas estreantes na cidade. Um dos poucos casarões remanescentes de um passado luxuoso na cidade. A construção segue o estilo neoclássico francês e fica na Avenida Paulista, a uma distância à pé da Japan House. A programação da casa é focada em literatura e poesia, mas não exclusivamente. A expo “Mônica 60 anos - Sempre fui forte” está em cartaz até o dia 20 de fevereiro. O atrativo gastronômico é o Caffe Ristoro, nos jardins do casarão, que serve café, almoço e um concorrido brunch aos domingos.

Av. Paulista 37, tel.: 11 3285 6986 @casadasrosas @cafferistoro

Chutney de uvaia com brioche de mate abrem o novo menu do Notiê, no Centro de São Paulo Foto: DANIEL TEIXEIRA

Notiê

O restaurante do chef Onildo Rocha é destino de alta gastronomia na cidade. O menu-degustação da casa, inspirado nos sabores da Mata Atlântica, merece aplausos. O ambiente da casa é cenográfico. Fica no centro histórico e, a partir do terraço no topo do edifício que já foi da Light, é possível avistar uma das vistas mais impressionantes do centro.

PUBLICIDADE

Rua Formosa, 157, tel. 11 2853 0373 @notieporpriceless





O café com jeito de observatório da Pinacoteca Contemporânea Foto: Manuel Sá

Pinacoteca, Pina Contemporânea e Museu da Língua Portuguesa

O complexo da Pinacoteca inclui a famosa edificação de tijolos aparentes em frente à Estação da Luz e a Pina Contemporânea. Os dois museus são interligados pelo Parque da Luz. Um passeio obrigatório em qualquer época do ano. O Café da Pinacoteca Contemporânea foi inaugurado em maio de 2023. Serve cafés variados, sucos, diferentes tipos de salgados, como pão de queijo e pão de batata, além de doces. Fica no mezanino do novo edifício. Localização que faz do salão envidraçado uma espécie de observatório. É possível contemplar a partir do café todos os ângulos da bela arquitetura da Pina Contemporânea. Pina. Se sobrar animação, dá para incluir o Museu da Língua Portuguesa no roteiro e, ali, subir até o terraço onde fica localizado outro café com vista panorâmica para o Parque da Luz.

PUBLICIDADE

Avenida Tiradentes, 273 @pinacotecasp