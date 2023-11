Mais uma confeitaria para alegrar a rotina de quem gosta de doces e pães feitos com capricho. A Bake Sale acaba de inaugurar sua primeira loja física na Vila Mariana. As receitas são do chef José Paulo Rossetti, que já trabalhou ao lado de profissionais da confeitaria como Lucas Corazza e Diogo Lozano.

A marca ganhou fama com seus macarrons bem elaborados, lindos de ver, de textura crocante por fora e recheio de sabor delicado (R$ 7,00, a unidade). Maracujá com banana, baunilha com amarena e cookies,n cream são alguns dos sabores mais disputados no delivery da Bake Sale e que agora podem ser consumidos na loja física.

Mas na lojinha de clima intimista, localizada na Vila Gastronômica Mariana, o croissant tradicional também merece aplausos. Outros doces disputados são o cheesecake (R$ 22,00) e a Torta de Limão (R$ 22,00)

Bake Sale - Rua Domingos de Morais, 2036, Vila Mariana, tel.: 11 93757 8431, diariamente das 11h às 21h. Instagram: @bakesale_store