Doces para decorar a árvore de Natal

Decorar a árvore de Natal com enfeites comestíveis é hábito antigo. Alguma avó já deve ter contado a você algo sobre bombons embrulhados em celofane fazendo par com as bolas de vidro vermelhas e verdes. Uma boa dica para entrar nesse embalo decorativo-gastronômico é reservar espaço entre os enfeites da árvore para os doces, adicionados à decoração apenas na véspera do Natal.

É uma maneira de garantir um momento de euforia extra depois da ceia e da abertura dos presentes. O tipo de doce depende do que você e o público da sua casa mais gostam. Na Casa Santa Luzia você encontra muitas opções de enfeites para comer. Entre eles, guirlandas e pirulitos de chocolate (os preços variam de R$ 23,20 a R$ 37,20); e ainda biscoitos de mel em formato de guirlandas e árvores de Natal (R$ 19,10 a R$ 36).

Caixinha com biscoitos de Natal do Açucareiro da Nana Foto: Cláudio Codomeletti

A Mica tem uma opções feita sob medida para agradar especialmente as crianças: caixinhas em formato de estrela recheadas com caramelinhos de morango, cupuaçu, noz pecan e baunilha (R$ 16, a caixinha). A Lindt é outra grife de chocolates que mantém a tradição dos enfeites para comer. O catálogo da marca inclui mini caixa de presente pendurável Lindor, com trufas ao leite (R$ 19,90, 50 g), ursinho de chocolate ao leite (R$ 5,90, 10,7g) e mini Papai Noel ao leite (R$ 5,90, 10,7 g)

No Açucareiro da Nana, opções decorativas que podem ser devoradas no final da festa são a caixinha com uma árvore de Natal de chocolate belga com nuts (R$ 75, 120 g) e a caixinha em formato de livro recheada com biscoitos natalinos sortidos (R$ 65).

Casa Santa Luzia – Al. Lorena, 1471, de segunda a sábado das 7h30 às 20h30 @casasantaluzia

Mica Chocolates – Rua Artur de Azevedo, 1199, segunda a sexta-feira das 9h às 19h; domingos das 12h às 19h @micachocolates

Lindt @lindt_brasil

Açucareiro da Nana / J. Café – Rua Guaipá, 186, tel.: 11 96403 6040 @acucareirodanana