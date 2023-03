O drinque Quisiera, releitura do Bloody Mary, que leva suco de tomate assado, vinho branco, ervas e tempero da casa Foto: Iago Fundaro

Receitas despretensiosas, refrescantes e descomplicas. A trinca de qualidades define a nova carta de drinques do Cortés Asador, criada pela mixologista argentina Chula Barmaid. Os novos coquetéis levam para copos e taças um pouco da cozinha de brasa da chef Daniela França Pinto.

“O desafio foi pensar em coquetéis para uma casa de carnes que as pessoas associam muito com vinho. Por isso, para não causar muita estranheza, temos drinques com vinho. Eles são como uma ‘portinhola’ para quem está habituado aos tintos e brancos, mas quer variar e provar um drinque”, diz Chula.

Nessa “buena onda”, a nova carta inclui drinques como o Quisiera (R$ 36), releitura do Bloody Mary que leva suco de tomate assado, vinho branco, ervas e tempero da casa e o Caribe Colado (R$ 38), reinterpretação do clássico Piña Colada: suco de abacaxi assado no carvão, rum envelhecido e xarope de coco queimado artesanal.

Para os fãs do tradicional Moscow Mule, a versão servida no restaurante é uma opção interessante. O La Mula Rosa (R$ 38) leva gin, suco de limão, flor de hibisco, gengibre, espumante e aquafaba (água do cozimento do grão-de-bico) no lugar da clara de ovo.

Cortés Asador - Shopping Villa Lobos - Av. das Nações Unidas, 4.777, 1º piso, Alto de Pinheiros, tel. 11 3474-6030 Segunda a sexta, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Sábado, domingo e feriado, das 12h às 17h e das 19h às 22h

