Já imaginou como seria seu ovo de Páscoa perfeito? Ao invés de buscar entre os ovos de mercado, ‘Paladar’ aproveitou pra fazer algo diferente: dar voz à audiência e deixar que ela definisse como seria o ovo de chocolate perfeito..

O primeiro passo foi sair às ruas para coletar depoimentos das pessoas, principalmente dos jovens - porque quem melhor que eles para criar um ovo diferente? - e pensar em opções para o público. Confira o vídeo dos bastidores abaixo:

Com as alternativas em mente, foi a hora de montar a enquete que foi publicada nos Stories do Instagram. As opções eram divididas em tipo de chocolate e os ingredientes que iriam complementar este ovo de Páscoa. Sendo assim, os eleitores decidiram que seria um ovo ao leite com casca recheada, frutas ácidas, amêndoas e avelãs, brigadeiro, bombons sortidos e, claro, um ingrediente que deixaria esse ovo de Páscoa um pouco diferente: cookies.

A lista foi entregue ao chef confeiteiro Rodrigo Ribeiro, que teve a liberdade de usar os ingredientes da maneira que quisesse. O resultado foi um ovo ao leite com casca crocante de cookies, amêndoas e avelã, recheado com brigadeiro misturado com cumaru, puxuri e amburana, para dar aquela carinha brasileira, já que são especiarias do nosso país, e geleia de maracujá. Para acompanhar, os bombons foram feitos com a mistura de chocolate ao leite, cookies, amêndoas e avelãs.

Ovo ao leite com casca crocante de cookies, amêndoas e avelã, recheado com brigadeiro misturado com cumaru, puxuri e amburana Foto: Bruno Nogueirão | Estadão

E o melhor é que pegamos a receita com todas as dicas para você preparar esse ovo de Páscoa em casa e provar você também o ovo ideal. Confira a receita por escrito e em vídeo

