O dia dos pais é uma data muito especial que merece ser celebrada em grande estilo. Para você acertar em cheio na hora de escolher o presente, selecionamos a tríade gastronômica que nenhum pai consegue resistir: cervejas, vinhos e churrasco.

Para nos ajudar nessa missão importante, fomos atrás de quem entende do assunto. Na área de vinhos, contamos com as sugestões da jornalista Suzana Barelli, colunista de Paladar, e do especialista em vinhos Rodrigo Mainardi. Para falar sobre cervejas, conversamos com o cervejeiro Junior Bottura e a sommelier de cerveja, Bia Amorim. E para o churrasco, tivemos ajuda do chef Diego Porto, do Beef Bar e da chef Bruna Moreira, do restaurante Mocotó.

Quais são as melhores cervejas para dar de presente para o seu pai?

Existe um universo de cervejas que combinam com uma determinada ocasião, pessoa ou comida. Não é só uma questão de sabor, mas também a experiência sensorial que elas podem proporcionar. Para o cervejeiro, Junior Bottura, “Não existe a cerveja perfeita, o que existe é uma cerveja perfeita para cada momento”.

As sugestões de Junior começam pela Baltic Porter, uma cerveja escura criada no leste europeu feita com uma levedura que possui pouco éster. “Eu costumo dizer que ela é um abraço, porque você pode tomar uma, duas latas, tranquilamente, e, ao mesmo tempo, ela te esquenta”, diz Bottura. Ela é uma cerveja sedosa e muito aromática que harmoniza muito bem com uma torta de chocolate.

PUBLICIDADE

Mas se você acha que a baltic porter não é muito o estilo do seu pai, não se preocupe, opção é o que não falta. Nas palavras de Bia Amorim: “Não importa o gosto do seu pai, sempre vai ter um estilo de cerveja ideal para ele!”.

Cervejas amargas

“Muito além de só amargor essas cervejas têm uma base bem estruturada de malte”, conta Amorim. A carga de lúpulo, uma planta utilizada na fabricação de cerveja, traz aromas e sabores cítricos e tropicais. Bia sugere a cerveja “Tesla Bebo, Logo Existo – American IPA”.

Cervejas frutadas

As cervejas frutadas são para os pais que adoram a complexidade da cerveja com o sabor doce das frutas. Elas são cervejas refrescantes e levemente azedinhas. Bia Amorim sugere a cerveja “Dádiva Cara de Piscina Cajú – Berliner Weisse”.

PUBLICIDADE

Cervejas clássicas alemãs

“Se o seu pai é um cara tradicional, da velha guarda, gosta de tudo que tem certa tradição, não curte os rótulos ‘modernosos’ e cheios de cor e dizeres que para ele pode ser firula, então vá de alguma clássica alemã”, diz Bia. Dentre as suas sugestões dela, está a: “Weihenstephaner Vitus – Weizenbock”.

Cervejas sem álcool ou low alcohol

“Para os pais que preferem evitar o álcool, mas não abrem mão do sabor e da experiência. As bebidas no mundo inteiro estão passando por mudanças no consumo e a tecnologia e inovação das bebidas sem álcool já chegou as prateleiras. E tem opção onde o álcool é bem levinho, quase imperceptível, mas cheio de sabor”. Para Bia, uma ótima opção é: “Mbee Ordinary Porter – 2,1%” ou “Brewdog Punk IPA – Zero álcool”.

Quais são os melhores utensílios de churrasco para dar no Dia dos Pais?

PUBLICIDADE

O Dia dos Pais sempre cai em um domingo, o dia perfeito para fazer um churrasco. Para os pais que gostam de pilotar a grelha, selecionamos os utensílios indispensáveis, até porque, não é só com bons ingredientes que se faz uma boa refeição. Os equipamentos certos, como uma grelha, uma tábua de corte, facas, luvas e pegadores também fazem muita diferença. Então, confira as dicas do chef Diego Porto e da chef Bruna Moreira.

Qual é a melhor grelha para fazer churrasco?

O churrasco pode ser feito em qualquer grelha, mas as mais grossas são recomendadas por reterem calor por mais tempo, o que ajuda a criar aquela coloração mais uniforme e a manter a suculência dos cortes.

Quais são os melhores utensílios para manusear carnes?

Para os chefs Bruna e Diego, luvas térmicas e pegadores não podem faltar na hora de manusear as carnes, pois eles dão segurança e conforto, evitando queimaduras e contaminação, além de dar praticidade.

PUBLICIDADE

Para os pais que são mais detalhistas quando estão comandando a grelha, técnica e precisão são essenciais, requisitos esses que ficam a cargo dos termômetros para carnes. Eles também podem ser usados em fornos e defumadores, pois resistem a altas temperaturas.

Qual é a tábua de corte perfeita para churrasco?

Tábuas de corte Foto: José Augusto Munhoz Giancoli/Divulgação

Tábua de corte não pode faltar no churrasco, as de polietileno são as mais indicadas devido a facilidade de higienização. Mas nós sabemos que a tábua de madeira é bem comum. Se essa for sua preferência, opte por uma feita de madeira teca adulta, por ser menos porosa e de mais fácil manutenção.

Qual é a melhor faca para churrasco?

PUBLICIDADE

Faca de carne Foto: Bruna Moreira/Divulgação

A faca é um dos principais itens em um churrasco e, com certeza, não pode ficar de fora da lista de presentes para o seu pai. De acordo com a chef Bruna, as facas de carne têm uma lâmina mais fina e pontiaguda, então ela sugere: “se o seu pai tem uma mão grande, opte por uma faca de maior polegada. Caso a mão dele seja pequena, as facas menores vão dar mais conforto na hora de trabalhar.” Algumas marcas são especializadas nesse tipo de faca e produzem material inox e até em carbono.

Os melhores utensílios de vinho

Se o seu pai é um apreciador da gastronomia e está aberto a novas experiências, provavelmente, ele é um fã de vinho. Entretanto, para poder aproveitar aquele belo vinho em sua totalidade, alguns itens são necessários. A jornalista, Suzana Barelli, nos contou quais são eles.

Taças

PUBLICIDADE

Taça de cristal Foto: Rick Henzel - stock.adobe.com/Adobe stock

O mais indicado é utilizar taças específicas para vinho. Taças de cristal, com borda fina, ampliam a percepção dos aromas e sabores do vinho.

Saca-rolha

Saca-rolha Foto: Predrag Mladenovic - stock.adobe.com/Adobe stock

Abrir a garrafa para tomar vinho nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso, a escolha do saca-rolha é tão importante. “Eu gosto particularmente daqueles que os sommeliers usam, que são pequenos, com duas etapas para tirar a rolha, mas concordo que não são charmosos. Há vários saca-rolhas práticos e que permitem sacar a rolha sem nenhum esforço”, comenta Suzana.

Decanter

Decanter Foto: Artur Nyk - stock.adobe.com/Adobe stock

O especialista em vinhos, Rodrigo Mainardi, explica que o decanter, basicamente, faz a decantação que é separar a parte sólida da parte líquida. “O decanter deixa o serviço do vinho mais sofisticado e elegante. Usar um decanter produzido artesanalmente valoriza o vinho. É como usar talheres de prata e louças artesanais. Enfeita a mesa.”

Marcadores de taça

Barelli também enfatiza a importância dos marcadores de taça, que são colocados no “pé” da taça, permitindo identificar o seu dono ou qual é o vinho provado. “Muito útil, principalmente quando o pai gosta de abrir duas ou mais garrafas”, comenta a jornalista.