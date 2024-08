Dia dos Pais: descubra o segredo do vinagrete perfeito para o churrasco deste domingo

O vinagrete, também conhecido como molho lambão, na Bahia, ou molho á campanha, no Rio de Janeiro, é um dos itens essenciais de um bom churrasco, uma das opções de almoço mais escolhidas para comemorar o Dia dos Pais.

Independentemente da região, seu uso é o mesmo: ele é o complemento perfeito para adicionar frescor à uma receita ou pratos especiais. No entanto, você sabia que existe um segredo para preparar o vinagrete perfeito?

Pensando na versatilidade do vinagrete para um evento entre amigos e familiares, a nutricionista Edvânia Soares compartilhou com o Paladar como manter a textura ideal e os sabores acentuados desse complemento: basta deixá-lo na geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir.

A profissional explicou que esse pequeno “segredo” faz com que os sabores do vinagrete fiquem mais evidentes, tanto os naturais como os adicionados como temperos, e ele deve ser feito como a última etapa antes de servir o vinagrete.

Receita de vinagrete em 4 passos

Com esse segredo, você pode aprender a receita simples e preparar em casa esse delicioso complemento, pensando até mesmo em um churrasco para reunir a família no Dia dos Pais, em 11 de agosto.

Você vai precisar de vinagre de vinho tinto, pimenta-do-reino, salsa e cebolinha, tomates médios, azeite de oliva, sal e cebola média picada. Os passos incluem misturar alguns ingredientes em uma tigela e depois temperá-los, para só então deixar o vinagrete na geladeira. Veja a receita completa aqui.

Vinagrete tradicional Foto: Edvânia Soares/Divulgação

Manual do churrasco perfeito

O vinagrete é um dos principais complementos de um churrasco, mas além dele também existe o pão de alho, molhos especiais e salada de maionese entre as carnes, grelhas, utensílios e muitos mais. Para um churrasco de sucesso o planejamento é fundamental, e o manual do churrasco perfeito, de Paladar, te mostra como pensar em todas as etapas para acertar em cheio todas elas. Acesse agora mesmo.

Feijoada

Agora que você sabe o segredo para preparar o vinagrete perfeito, pode colocar esse complemento em outras ocasiões especiais, como uma feijoada bem elaborada. O vinagrete entra como o elemento que dá frescor para a receita, combinando perfeitamente com os demais elementos mesmo com tudo feito em casa. Veja a receita completa aqui.