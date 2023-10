Essa é Janaína Torres Rueda, a melhor chef pelo Latin America’s 50 Best Restaurants

Da pandemia para cá, Janaína Torres Rueda soltou as garras como nunca. Foi a mulher à frente, por trás e por todos os outros lados d’A Casa do Porco. Permitiu que do considerado melhor restaurante do Brasil brotasse uma horta, um frigorífico, uma produção de licores artesanais e um novo restaurante (o Merenda da Cidade), entre mais um bocado de coisa.

“Cresci no morro da Vai-Vai, tenho medo de cobra. Sou da boemia, de ir dormir e não de acordar às cinco da manhã. Aí vem a vida e você vê o privilégio que é poder plantar, trabalhar, conversar, colher e cozinhar no Sítio Rueda ou com o que ele dá”, confessa a chefona.

Nos últimos dois anos, nem perda da mãe, separação ou filhos adolescentes paralisaram a cozinheira que neste ano celebrou 15 anos de seu Bar da Dona Onça, o status de única chef brasileira entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina segundo a Bloomberg e hoje o título de melhor chef mulher pelo Latin America’s 50 Best Restaurants.

A festança oficial, contudo, será somente em 28 de novembro, no Rio de Janeiro, durante a 10ª edição do Latin America’s 50 Best Restaurants. Do Japão, Janaína postou: “Acordei com essa notícia tão especial, chorei de emoção. Afinal, ganhar um prêmio porque você ama seu trabalho, cozinhando, liderando e restaurando é de uma emoção tão grande que não cabe dentro de um único coração”.

Colecionadora de panelas de pressão, a “Lady Jaguar” do 50 Best é fã dos cozidos que saem delas e que remetem ao puchero da avó espanhola e à boa parte da comida antigamente feita pela mãe e pela tia. Não à toa, é amante e executora exímia de feijoada.

PUBLICIDADE

No Sítio Rueda, a chef Janaína prepara sua especialidade e prato preferido: a feijoada suco Foto: ROGERIO GOMES

A colega Roberta Sudbrack, que também já recebeu o prêmio, comentou: “Cozinhar com panela de pressão é o auge da essência da brasilidade e não é pra qualquer um! Tem uma complexidade imensa. Estamos muito bem representados, Jana é apaixonada pelo Brasil e coloca o coração na panela!”

Agora, se pelo talento Janaína sonhou em ser chef? Não mesmo. Pela alma justiceira, sonhou em ser policial; pelos karaokês da vida, em ser cantora. Quando conta essas coisas, Jana arregala os olhões azuis, por vezes, menos bravos, por vezes mais sentimentais do que ela gostaria que parecessem. Fato é que a Onça não titubeia diante das perguntas, nem dos desafios a que se impõe – ajudar a sociedade a se alimentar melhor, é um deles.

Com o sócio Jefferson Rueda, sua Casa do Porco, ou o 12º melhor restaurante do planeta, coloca em prática a alta cozinha caipira, popular e brasileiríssima. Em degustações (R$ 290) expõe os tempos de criar, plantar, colher, preparar e democratizar – já que o preço beira US$ 60 e há versão vegetariana: “O ‘Da Terra Saímos e Para Ela Voltamos’ espelha o menu carnívoro, mas é totalmente inspirado nos legumes do Sítio Rueda”, reforça ela.

Ao invés do Porco San Zé, o tofu brilha ao final do menu degustação vegetariano d'A Casa do Porco FOTO FELIPE RAU /ESTADÃO Foto: FELIPE RAU

PUBLICIDADE

O cardápio, com ou sem iguarias suínas, reflete ainda a busca pela autossustentabilidade, pela união dos colegas latino-americanos e por ter cada vez mais gente feliz à mesa. “Somos responsáveis pela felicidade de quem entra nos nossos restaurantes! Amo ser cozinheira, amo minha profissão e quero continuar fazendo pessoas felizes através da minha comida”.

Serviço

A Casa do Porco - R. Araújo, 124, República. Seg. a sáb., das 12h às 23h; dom., das 12h às 17h. Tel.: (11) 3258-2578

Hot Pork - R. Bento Freitas, 454, República. Todos os dias das 12h às 23. Tel.: (11) 3129-8735

Merenda da Cidade - R. Epitácio Pessoa, 98, República. Todos os dias das 12h às 15h30 e das 19h às 22h. Tel.: (11) 4210-4936

PUBLICIDADE

O Bar da Dona Onça - Edifício Copan, Av. Ipiranga, 200, República. De seg. a sáb., das 12h às 23h; dom., das 12h às 17. Tel.: (11) 3257-2016

Sorveteria do Centro - R. Epitácio Pessoa, 94, República. Todos os dias das 12h às 23.