A famosa feijoada da chef Carla Pernambuco volta a ser servida aos sábados no Carlota Foto: Lucas Terribili

O mês começa em clima de festa no restaurante Carlota, da chef Carla Pernambuco, que acaba de completar 28 anos. A primeira boa nova é que a feijoada do sábado voltou e com direto a um livreto. “Feijuca” dedicado a ela, que faz parte de uma série especial com receitas famosas da chef e que terá 12 edições. A publicação de estreia traz 10 receitas relacionadas ao prato, todas elas com ilustrações de Daniel Kondo. O livreto estará à venda no Carlota por R$ 50 e a ideia é que os fãs da cozinha de Carla completem a coleção, recheada com receitas de pratos icônicos do restaurante, ao longo do ano.

O livreto Feijuca, que faz parte de uma coleção com receitas da chef Carla Pernambuco Foto: Lucas Terribili

Outra novidade da casa que tem a ver com a celebração de aniversário é o resgate, aos domingos, de pratos que ficaram na memória dos frequentadores do Carlota ao longo dos anos. Nessa lista entram a Lasanha da Mamma (R$ 85), lasanha bolonhesa feita com queijo colonial, presunto royale, molho bechamel e molho de tomates frescos - que será servida durante o mês de julho. As receitas serão alternadas a cada mês.

O Estúdio CP, em frente ao Carlota, local escolhido para jantares exclusivos harmonizados com vinhos especiais Foto: Lucas Terribili

Para arrematar o ciclo de eventos especiais na casa, o Estúdio CP, em frente ao Carlota, será cenário do evento La cave de Carla uma vez por mês. Nesse dia, Carla recebe a sommelièr Analu Torres para acompanhá-la em jantares harmonizados exclusivos com pequenos pratos combinados a vinhos especiais. A próxima edição será no dia 20 de julho, às 19h30.





Rua Sergipe, 753, Higienópolis, tel. : 11 3661 8670 / whatsapp 11 98225 6030 (para reserva de jantares no Estudio CP) Instagram: @carlapernambucocarlota









A publicação será lançada no dia 1 de julho com um almoço festivo para convidados.