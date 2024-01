Que o paulistano adora uma feirinha de comida não se discute. No domingo, dia 21 de janeiro, será realizada a 3ª edição da Expo Mel Brasil na Praça Osvaldo Cruz.

O evento reúne pequenos produtores de doces, queijos, cerveja artesanal, vinhos e mel de diversas regiões do Brasil. O propósito da ação é fomentar o consumo consciente e valorizar o produto artesanal.

Coalhada grega artesanal é um dos produtos em destaque na Expo Mel Brasil Foto: Giannis Angelou

Serão mais de 10 produtores de mel presentes no evento. Comidas típicas também estão incluídas no cardápio do evento. A Domo Gastronomia Grega é um dos destaques, com produtos feitos em pequena escala, como a coalhada artesanal.

O evento terá ainda um café inclusivo, com serviço realizado por pessoas com deficiência desde a produção até a distribuição ao consumidor final.

Expo Mel Brasil - Domingo, 21/01, das 11h às 17h, na Praça Oswaldo Cruz, Paraíso