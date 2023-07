Quem aprecia pratos de chefs a preços especiais, em ambiente ao ar livre, vegetação natural e música ao vivo com bandas de estilos variados, já tem programação garantida para 29 e 30 de julho. No último final de semana do mês, acontece o Pátio Gourmet, no Pátio Higienópolis, com acesso gratuito, e pratos e drinques com valores até R$ 35.

Entre as mais de 100 sugestões de cardápio, destaque para:

Arroz Chaufa y Panceta (arroz salteado ao estilo oriental, preparado em panela wok com vegetais, panceta laqueada em salsa teriyaki, couve frita e alho crocante, do Ama.Zo,a R$ 35);

Picadinho de carne à carioca (ragu de carne cozida lentamente, servido com massa tipo risoni e creme de queijo artesanal, do Beef Passion, a R$ 34);

Moussaká (do Petros Greek Taverna, a R$ 35), na versão tradicional (batata, berinjela, ragu de carne bovina e molho bechamel gratinado) e também na versão vegetariana;

Carbonara com pancetta, ovos caipiras e queijo pecorino (do Luce, a R$ 34).

Para sobremesas, fatia de torta marzipan com ganache (do MZP, a R$ 23);

Pudim de pistache siciliano (do Ristô, a R$ 20).

Para acompanhar, Caju Amigo (do Bar Jiquitaia, a R$ 30), preparado com cachaça, caju, limão e compota de caju;

E o inédito Nikolas (do Petros Greek Taverna, a R$ 29), com ouzo, Campari, Martini Bianco, Angostura Orange.

As taças de vinho da Grand Cru por até R$ 35.

Fachada do Shopping Pátio Higienópolis, na região central de São Paulo Foto: Márcio Fernandes/Estadão

Para quem segue a alimentação kosher, elaborada com matéria prima e métodos que seguem preceitos judaicos, as opções incluem shakshuka (Make Hommus, Not War, R$ 30) preparado com ovo estralado em refogado de tomate, cebolas e especiarias e acompanha salada de legumes assados e ervas frescas, hommus e opções de vinhos kosher. Para levar para casa, ou comer no local, a Saint Germain tem opções de chala (a partir de R$15) e bolo de mel (R$25).

Serviço

29 e 30 de julho (sábado e domingo), das 12h às 21h

10º. Edição do Pátio Gourmet, do Shopping Pátio Higienópolis

Boulevard, com acesso pelo shopping – Av. Higienópolis 618

Entrada gratuita. Recomenda-se que menores de 16 anos devam estar acompanhados por pais ou responsáveis. Clientes do Cartão XP Visita Infinite têm a primeira hora de valet grátis. Os itens à venda são comercializados pelas próprias operações, com preços até R$ 35.