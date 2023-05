Pioneira na retomada de oferecer pratos brasileiros em seus voos internacionais, a Latam escolheu a chef Manuelle Ferraz, do restaurante A Baianeira, para assinar o menu serivod em suas aeronaves. Desde ontem (dia 1º), o prato Galinhada das Deusas substitui o Baião de Dois ao Mar, prato da chef baiana Nara Amaral que deu início ao programa em fevereiro último.A iniciativa é parte do projeto Sabor à Brasileira, onde, durante três meses, uma chef mulher representando uma região do país criará um prato especial que será servido a todos os passageiros das classes Business e Economy.

Galinhada das Deusas, prato criado por Manuelle Ferraz é destaque nos voos da Latam Foto: Latam

À frente de duas unidades d’A Baianeira - uma na Barra Funda e outra no Museu de Arte de São Paulo - Manuelle (que prefere ser chamada de cozinheira), foi escolhida para representar a região Sudeste do Brasil. Natural de Almenara, município próximo à divisa de Minas Gerais com a Bahia, Manuelle é conhecida por apostar em ingredientes que remetem às suas raízes, que serviram para batizar suas casas, numa alusão às suas origens “baiana” e “mineira”.

A Galinhada das Deusas será servida no almoço e no jantar para todos os clientes de voos internacionais de longa duração e ficará em cartaz até agosto. Os pratos são harmonizados por uma seleção de vinhos de Héctor Vergara, único Master Sommelier da América Latina, que analisou mais de 500 opções até chegar a uma lista criada para realçar os sabores da América do Sul.