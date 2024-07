Existem um jeito certo de tomar tequila? Algumas pessoas preferem beber a tequila pura, para apreciar melhor seu sabor, mas outras seguem o “ritual” de tomar a tequila com sal e limão. A tradição sugere que a ordem seja: sal, tequila e, por fim, o limão.

Por que se bebe tequila com sal e limão?

Ricardo Takahashi Paulon, chefe de bar do Beefbar São Paulo e Song Qi, explica que, antigamente, nas haciendas (fazendas), as pessoas costumavam beber tequila logo após sua destilação.

A alta concentração de álcool muitas vezes causava irritações e cortes na boca. Para aliviar o desconforto, elas chupavam limão e aplicavam sal nos cortes para acelerar a cicatrização. Hoje em dia, esses elementos se tornaram parte do ritual tradicional ao beber tequila.

Como tomar tequila com sal e limão?

Seguindo a tradição, corte um limão em fatias ou gomos. Coloque um pouco de sal em um prato pequeno ou na sua mão e prepare a tequila, despejando uma dose (geralmente 50 ml) em um copo pequeno, conhecido como “copita” ou “caballito”.

Para começar, lamba uma parte do dorso da sua mão (geralmente entre o polegar e o indicador), espalhe um pouco de sal ali e diga “Arriba, abajo, al centro y pa dentro.” Beba a tequila de um gole só e, imediatamente após, morda o limão. O sal ajuda a preparar o paladar para o sabor da tequila, enquanto o limão limpa o paladar e dá um toque refrescante após o gole.

Algumas pessoas não gostam de tomar tequila com sal e limão. Especialistas recomendam beber tequila “a los besos”, ou seja, em pequenos goles, deixando a bebida na boca por um momento antes de engolir para apreciar melhor seu sabor. No entanto, isso depende do gosto pessoal de cada um. Receitas de coquetéis com tequila também são uma ótima maneira de apreciá-la.