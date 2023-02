Uma boa notícia para quem estava sentindo falta de viajar e provar refeições com sabor de Brasil a bordo. A Latam Airlines anunciou, nesta terça-feira, que seus voos internacionais terão pratos tipicamente brasileiros no menu, sempre criados por chefs mulheres.

As opções serão servidas nos voos que decolam do Brasil e que tiverem duração de mais de sete horas. A ideia da Latam é dar protagonismo aos produtos locais da América Latina e às mulheres que comandam cozinhas de restaurantes em diferentes regiões do Brasil.

Quem abre os trabalhos é a baiana Nara Amaral, chef do restaurante Di Janela, de Salvador. Para sua estreia nos ares, ela escolheu seu famoso Baião de Dois ao Mar, feito com arroz, feijão fradinho e frutos do mar.

Nascida em Ipiaú, no interior da Bahia, Nara cozinha desde os 12 anos. Em 2013, abriu, ao lado do Pelourinho, em Salvador, o Boteco Di Janela. Hoje, rebatizado Di Janela Gastronomia Restô e Bar, o espaço rapidamente virou referência gastronômica tanto para os baianos quanto para os turistas que visitam a cidade em busca da qualidade e sabor dos seus pratos. No ano passado, a chef inaugurou o Provisório Bar, boteco no tradicional estilo carioca.

Por enquanto, as refeições - renovadas a cada três meses - serão servidas apenas aos passageiros da classe Premium Business. Mas, de acordo com a companhia, em breve, a novidade também deve ser incluída no cardápio internacional da classe econômica.

Receita em casa Baião de Dois ao Mar Confira a receita da chef Nara Amaral