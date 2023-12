Estreia neste sábado, 9 de dezembro, às 21 horas, o documentário Le Cordon Bleu: Gastronomia sem Fronteiras no canal Sabor & Arte. A chegada no Brasil da maior rede de escolas de culinária do mundo, e também a mais famosa delas, é o tema central do programa especial, que terá várias reprises no canal até o dia 15 de dezembro.

O programa destaca a conexão entre a arte culinária francesa e a diversidade da gastronomia brasileira, com depoimentos de André Cointreau, presidente do Le Cordon Bleu e de Patrick Martin, diretor técnico do instituto no Brasil.

Alunos da Le Cordon Bleu em Paris Foto: Reprodução / Sabor & Arte

A origem da escola de gastronomia em Paris, fundada no final do século 19, também é abordada no documentário. Assim como a história recente da Le Cordon Bleu no Brasil, com o lançamento do livro Le Cordon Bleu: Culinária Brasileira e a inauguração da Cullinary Village, um espaço de 700 metros quadrados localizado na Vila Madalena, onde está localizado o Memorial Nina Horta, que exibe o legado pessoal da escritora, com mais de 2.500 livros e 660 itens de cozinha de seu acervo pessoal.