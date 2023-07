Lolla Osteria lança delivery no iFood

Aos amantes da culinária italiana, agora é possível degustar os pratos do Lolla Osteria sem sair de casa. O restaurante que fica localizado na zona sul de São Paulo, está proporcionando aos clientes serviço de entrega. O delivery é feito pelo aplicativo do Ifood, no mesmo horário de funcionamento do estabelecimento.

O Grupo Lolla, constituído pelos restaurantes Lolla Osteria, Lolla e Sarjeta Bar, está em fase de expansão com novos projetos gastronômicos. Focados na humanização e gestão profissional, buscam conciliar hospitalidade, gastronomia e memória afetiva. O diferencial do Lolla Osteria são as massas frescas, produzidas no restaurante com farinha importada da Itália.

Opções no cardápio delivery

O restaurante que fica localizado na zona sul de São Paulo, está proporcionando aos clientes serviço de entrega Foto: Ricardo Dangelo | Lolla Osteria

A tradicional Lasanha Bolonhesa é uma boa opção para saborear no conforto do seu lar. Feita com massa fresca, recheada com muçarela, molho de tomate artesanal e manjericão, a refeição custa R$ 88.

Preparado com nhoque de mandioquinha, ragú de cogumelos e fondutta de grana padano, o Gnocchi ao Ragú de Cogumelos é uma ótima pedida, por R$ 78. O Risoto Pomodoro Zucchinne (R$ 70) e o Filé Parmegiana com Salada de rúcula e tomates assados (R$ 86), também estão disponíveis no cardápio delivery.

Serviços

Continua após a publicidade

Lolla Osteria

Segunda-feira, das 12h às 15h.

Terça a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h.

Sábado, das 12h às 00h.

Domingo, das 12h às 18h.

Delivery: iFood

Aceita Cartões de crédito, débito e tickets

Continua após a publicidade

Endereço: Rua Michigan, 682 – Brooklin, São Paulo