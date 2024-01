Todos nós pagaríamos por um doce do confeiteiro Lucas Corazza, certo? Agora imagina 12 receitas criadas sob medida para os leitores de Paladar? Todas inspiradas nos sabores do Brasil. Receitas que contam, de alguma maneira, a história de um lugar. E olha que Lucas sabe como nos conquistar com uma boa história.

Estreia no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, a série de vídeos “Paladar Sabores do Brasil” por Lucas Corazza, com a garantia de receitas que, certeza, você vai ter vontade de repetir em casa. O bom humor do confeiteiro, apresentador de tevê e entertainer da melhor qualidade em seus canais de comunicação na web é serventia da casa.

Lucas Corazza estreia no Paladar com receita inspirada em um dos bolos mais tradicionais da cultura gastronômica paulistana Foto: Tiago Queiroz

No vídeo de estreia, Lucas prepara um bolo gelado, o Bolo Ricardo (clique aqui para ver) - receita tradicional devidamente adaptada ao gosto dos fregueses de agora. No lugar da cobertura que, originalmente leva coco, Lucas prepara uma versão regada com o nosso pingado da padaria e indecentemente coberta com uma camada de doce de amendoim, o pé de moça. O porquê dessa invenção você descobre no primeiro vídeo da série.

O episódio de estreia fala sobre uma receita bem paulistana. Nas próximas, Lucas explora a culinária de outras regiões do nosso imenso Brasil.

Brasilidades em geral, aliás, não faltam na biografia de Lucas. Ele foi estudar confeitaria na França quando tinha 25 anos. Juntou dinheiro e passou três meses em uma escola numa cidade de 6 mil habitantes onde os franceses tiravam o certificado técnico para exercer a profissão. Voltou com a certeza de que a nova confeitaria brasileira seria uma mistura de técnicas europeias com ingredientes nacionais.

“Tem uma frase do Carlos Alberto Dória (sociólogo, um dos principais pesquisadores da alimentação e da gastronomia no Brasil e autor do livro Formação da Culinária Brasileira (Fósforo, 2021) que é a seguinte: o confeiteiro é um cidadão do mundo”, explica Lucas. “Essa frase faz muito sentido pra mim, por isso me desapeguei das bases clássicas, arrogantes; acho um pensamento colonizado uma confeitaria com decoração europeia servindo brigadeiro e ninho de ovos”.

A versão do bolo gelado do Lucas é regada com o nosso tradicional pingado da padaria e coberta com doce de amendoim, o pé de moça Foto: Tiago Queiroz

Lucas, que abraça o título de um dos melhores confeiteiros do Brasil, já deu muita aula de confeitaria pelo Brasil e até hoje vende seus doces em food trucks estacionados em feiras de rua: “Gosto de momentos democráticos, gastronomia é uma manifestação cultural, então eu me apresento desse jeito”.

“Decidi que ser autêntico é meu único caminho, tive que parar de forçar a barra, de fazer política com pessoas que estavam me subestimando”, conta. “Quando as pessoas sentem a minha potência, elas querem competir comigo. Não quero competir com ninguém. Eu quero é roda, de samba, em que você entra, faz seu show, sai e dá lugar para o outro”.

