Você já desejou que aquela caixa de chocolates deliciosa fosse um pouquinho maior? Em comemoração ao seu centenário, a fabricante de doces americana Russell Stover Candies apresentou a maior caixa de chocolates da história e bateu recorde oficial do Guinness Book.

O tamanho da caixa impressiona: são mais de 9 metros de largura e 4 metros de altura, com bombons que variam de 5 a 17 quilos. No total, a caixa pesa mais de 2,5 toneladas. A “caixinha” foi exposta no Kauffman Center for the Performing Arts, em Kansas City, para um público de mais de 300 pessoas.

Maior caixa de chocolates do mundo pesa mais de 2 toneladas e bate recorde oficial do Guinness Book. Foto: Divulgação @russellstoverus

A caixa superou o recorde anterior por uma margem considerável. O recorde pertencia à marca britânica Thorntons, que em 2008 produziu uma caixa que pesava 1,6 toneladas, quase uma tonelada mais leve que a nova recordista.

Desenvolvida pela empresa de design industrial Dimensional Innovations, a caixa é uma réplica de um produto clássico da Russell Stover Candies. “Queríamos fazer algo realmente especial para comemorar nosso 100º aniversário, e o que poderia ser mais especial do que quebrar um título do Guinness World Records?” disse Niccolò Starace, presidente e CEO da Russel Stover Candies.

Os chocólatras de plantão que ficaram com vontade de devorar os doces podem ir tirando o cavalinho da chuva: a caixa não está à venda. Os bombons gigantes serão doados em parceria com a instituição de caridade Feed The Children. A caixa vazia será exposta em uma das unidades da Russell Stover Candies.