O Make Hommus. Not War, após um período de obras, decidiu voltar com seu horário de almoço (12h às 15h) e, para renovar o cardápio, o chef Fred Caffarena traz algumas novidades, sendo duas delas, o Hommus Shawarma (R$ 49) e o Hommus Kebab de Berinjela (R$ 39).

O primeiro é acompanhado de uma carne bovina grelhada, batata frita, salada de tomate e pepino e molho de alho. Quanto ao segundo, se trata de uma pasta sedosa de grão de bico criada pelo chef e acompanhada de berinjela grelhada, molho iraquiano de mostarda e feno grego, ovo cozido, molho de tahine, salada de tomate e pepino e arroz com aletria.

Outra novidade do menu é a couve-flor, que é preparada em um forno giratório da mesma forma que frango de padaria, e tem a opção de ser servida em porção por R$ 28. O pudim de tahine (R$ 29) também é a nova alternativa, o qual é feito com creme de molho de tahine, cenoura, laranja, castanha e halewa (doce tradicional do oriente médio).

Para quem não sabe, além da refeição diurna, o restaurante também abre das 18h às 22h às terças a sextas, aos sábados, das 19h às 22h, e aos domingos, das 12h às 16h, fechando um domingo do mês - vale ficar de olho na programação do restaurante para não se deparar com o local fechado.

Serviço

Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. (11)991765171. Ter. a sex. (12h às 15h e 18h às 22h), sáb. (12h às 16h e 19h às 22h) e dom. (12h às 16h - fecha um domingo ao mês)