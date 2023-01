Mercado de Pinheiros reúne restaurantes à moda gourmet e produtos de qualidade

Gourmet. Essa é a palavra que bem define o mercado de Pinheiros, que opera hoje na Rua Pedro Cristi, número 89, próximo ao largo da batata. Por muitos anos, o estabelecimento funcionou onde é a extensa Avenida Brigadeiro Faria Lima, mas precisou mudar de endereço quando a cidade de São Paulo começou a crescer.

Quem entra no estabelecimento imediatamente se depara com um amplo galpão de dois andares. No térreo, os boxes de frutas exibem delícias como bananas, mamões, abacaxi e outras iguarias que entregam o Brasil em sua essência culinária.

Mercado Municipal de Pinheiros fica localizado na zona oeste de São Paulo Foto: Taba Benedicto

Chamam a atenção também as bancas de produtos naturais e laticínios, como a Luvizari, que está presente no estabelecimento desde a antiga unidade do mercado na Faria Lima.

Os carros-chefes do box são os queijos, tanto os frescos quanto os maturados de acidez equilibrada e levemente adocicados. Não ficam para trás as conservas de azeitonas, alho, tomates e até mesmo milho.

História do Mercado de Pinheiros

Antigamente chamado de “mercado dos caipiras”, o local foi fundado no ano de 1910 e era o reduto dos produtores de alimentos que viviam por todos os quatro cantos do estado e ofertavam o que tinham de melhor nas safras.

O tempo passou, e uma revitalização aconteceu no ano de 2014 trazendo ao mercado de Pinheiros uma série de eventos gastronômicos com os mais variados pratos. Até os dias de hoje estes festivais acontecem nas instalações do local, e por conta deles a instituição apoderou-se do “gourmet’'.

Lojas de laticínios como a Luvizari estão no mercado municipal de Pinheiros desde a sede antiga Foto: Taba Benedicto

A partir disso, surgiram estabelecimentos como o Mocotó Café, do chef Rodrigo Oliveira, a pizzaria Napoli Centrale, uma das melhores pizzarias de São Paulo, e o restaurante Expresso Pinheiros, um informal self-service.

O que comer no mercado de Pinheiros

A Napoli Centrale nasceu em 2016 dentro do mercado de Pinheiros com a proposta típica de Napoli de se comer pizza com as mãos.

De acordo com o chef Marcos Livi, a vantagem de se estar no mercadão municipal é democratizar a cultura da pizza napoletana, já que a casa abre no horário do almoço, das 11h às 17h.

Além das pizzas, a casa oferece o ripieno, tradicional pizza frita e o portafoglio, uma espécie de massa recheada.

Os destaques do cardápio são a pizza marguerita com bastante queijo derretido e manjericão basílico (R$ 37) e a burrata e parma (R$ 43), de sabor equilibrado que contrasta com as raspas de limão siciliano colocadas por cima após o tempo de forno.

Napoli Centrale possui o certificado AVPN (Associazione Vera Pizza Napoletana), que tem o objetivo de difundir a cultura da pizza napoletana Foto: Taba Benedicto

Outra grande pedida da casa é a especial khachapuri, que leva mussarela fresca, gema de ovo caipira e azeite trufado (R$ 49).

O Mocotó Café segue uma proposta informal e conta com clássicos do Mocotó, como o baião de dois e os famosos dadinhos de tapioca, crocantes e quentinhos.

Para quem não dispensa um docinho, a grande pedida da casa é o sorvete de rapadura com calda de catuaba.

Serviço

Mercado Municipal de Pinheiros

Endereço: Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros

Telefone: (11) 3032-3551

Funcionamento: De segunda a sábado das 08h às 18h. Fecha aos domingos.