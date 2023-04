A melhor chef do mundo, novamente, é latino-americana. O The World’s 50 Best, conceituada premiação gastronômica, elegeu a mexicana Elena Reygadas como a melhor chef feminina de 2023. A chef comanda o Rosetta, na Cidade do México, casa que já apareceu oito vezes na lista de melhores restaurantes da América Latina.

O anúncio foi feito na semana passada, e celebrou a importância do trabalho de Elena na disseminação da culinária sustentável no México, destacando a presença da biodiversidade do país na comida da chef. Além do Rosetta, Elena coordena três outras casas na capital mexicana: o Lardo, o Café Nin e a Bella Aurora.

Elena Reygadas ficou em primeiro na lista de melhores chefs femininas da 'The World's 50 Best Restaurants' Foto: Divulgação @theworlds50best

O trabalho de Elena Reygadas vai além de seus restaurantes. Em 2022, a chef lançou a Beca Elena Reygadas, bolsa de estudos que busca proporcionar a igualdade de oportunidades de estudantes mexicanos que querem seguir carreira gastronômica.

É o terceiro ano consecutivo que uma chef latino-americana é premiada na categoria. Em 2021, a primeira colocada foi a colombiana Leonor Espinosa, chef que comanda o restaurante Leo, em Bogotá. No ano passado, o prêmio foi para a chef Pía León, um dos maiores nomes da culinária peruana. Em 2014, a brasileira Helena Rizzo foi a primeira colocada da lista por seu trabalho no Maní.

A categoria do ‘The World’s 50 best’ que premia os melhores restaurantes do mundo será divulgada no dia 20 de junho, em evento na cidade de Valência, na Espanha.