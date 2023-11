A Mil Confeitaria é conhecida pelos celebrados mil folhas. E também pelas collabs com marcas parceiras do universo gastronômico. Neste mês de novembro, porém, a marca capitaneada pela confeiteira Carolina Molena investe em um dobradinha inusitada com o MH Studios, marca de papelaria de luxo conhecida por contar histórias de maneira única, criada pela diretora criativa Maria Helena Pessôa de Queiroz.

O resultado dessa parceria é o mil folhas “Sticky Toffee Pudding”, uma edição especial da Mil que fica em “cartaz” por tempo limitado nas lojas e delivery da marca. Um doce desses que a gente arrisca a classificar como perfeito: massa folhada recheada com creme de tâmaras e caramelo toffee, com massinha crocante por fora e interior cremoso suavemente doce. A inspiração para o mil folhas veio do doce inglês favorito de Maria Helena e vem lindamente embalado na famosa caixinha lilás do MH Studios. O doce é vendido a partir de R$ 27,00, fatia com uma camada de recheio.

Mil Confeitaria - Rua Álvaro Rodrigues, 54, loja 7, Brooklin. Terça a sábado das 10h às 19h; domingo das 10h às 13h e Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 185, Pinheiros. Terça a domingo das 11h às 19h