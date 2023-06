Virado à Paulista do Merenda da Cidade, novo restaurante de Janaína Rueda Foto: MAURO HOLANDA

Pode não parecer, mas houve um tempo em que encontrar opções de almoços executivos feitos por chefs renomados a menos de R$50 era coisa fácil de encontrar. Hoje os tempos são outros - com o custo de vida galopante, comer fora de casa na hora do almoço da firma virou uma verdadeira maratona para encontrar comida boa que caiba no bolso.

E foi pensando em servir comida de qualidade por preços justos que nasceu a mais nova empreitada de Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, Merenda da Cidade.

A nova casa da dupla dona do 7o melhor restaurante do mundo funciona no refeitório dos funcionários do grupo Casa do Porco, no Centro de São Paulo e tem um menu com pratos típicos da cozinha brasileira, preparados com verduras e legumes do Sítio Rueda, frango orgânico, massa caseira feita no Bar da Dona Onça e porco caipira de criação própria - e servidos naquele calendário gastronômico que é uma de nossas maiores tradições.

Arroz da Terra, opção vegana do restaurante da cidade Foto: MAURO HOLANDA

Às segundas, o prato é Virado à Paulista, seguido de Bife à Rolê (terça), Estrogonofe (quarta), Massa à Bolonhesa (quinta), peixada (sexta), Feijoada (sábado) e Macarrão com Frango (domingo) são servidos sempre no almoço, único período em que a casa permanece aberta.

O formato do cardápio foi inspirado na experiência de Janaína nas escolas públicas de São Paulo, onde coordenou o projeto Cozinheiros pela Educação: um prato por dia, sempre acompanhado por suco e sobremesa. As refeições custam R$ 40 e, além do prato do dia, estão disponíveis diariamente o Arroz da Terra (como opção vegana) e sanduíches à base de porco.





Merenda da Cidade: Rua Epitácio Pessoa 98, Centro. Das 12h às 15h30.