O chef Luigi Pauletto, do Imakay, promete uma experiência baseada no melhor da culinária japonesa tradicional no novo menu degustação, servido no balcão da casa. “A experiência nos permite ousar um pouco mais, trazer outros olhares para a cozinha japonesa sem perder de vista as técnicas tradicionais, que são o alicerce do nosso trabalho”, explica o chef.

Sonho de uni é um dos destaques do novo menu degustação do Imakay Foto: Fernando Yokoda

O menu em 15 tempos (R$ 480), começa com um trio de moluscos: vieira com “presunto” de atum e sorbet de melão, mexilhão com pururuca de pele de robalo e ostra com chimichurri de nirá e molho holandês de katsuobushi. Segue com pratos como sonho de uni (ouriço), chawanmushi (pudim salgado de ovo), sushis, sashimis, enguia, ravioli de camarão... Ao final da experiência, uma doce surpresa: tarta espanhola de queijo com matchá e sorvete de pistache.

Rua Urussuí, 330, Itaim Bibi, tel.: 11 3078 7786. Segunda e terça das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 0h. Sábado das12h30 às 16h e das 19h à 0h. Fecha no domingo @imakaysaopaulo