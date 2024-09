O sorvete artesanal se destaca, principalmente, pela qualidade dos ingredientes e pelo cuidado no seu preparo. Mas você já parou para pensar o que é sorvete artesanal e qual é a sua diferença para o sorvete que vende no mercado? Para esclarecer essas dúvidas, conversamos com a gelataia e proprietária da Albero dei Gelati, Fernanda Pamplona, para tirar as dúvidas mais frequentes sobre o sorvete artesanal. Confira a seguir:

O que é um sorvete artesanal?

“É um produto feito sem a adição de nenhum aditivo químico, ou seja, estabilizantes e emulsificantes. Levando apenas ingredientes frescos e de boa qualidade”.

Qual a diferença entre sorvete artesanal e industrial?

“A diferença está na medida dos ingredientes, ou seja, o equilíbrio entre eles. No sorvete artesanal, precisamos contar com os insumos naturais, como o teor de açúcares em frutas in natura e a quantidade de gordura do leite. Já os sorvetes industrializados utilizam estabilizantes, corantes, emulsificantes e essências que visam à maior durabilidade do produto”.

Como é feito o sorvete artesanal?

“O gelato feito com leite tem uma base feita de leite, creme de leite e açúcar, que deve ser pasteurizada a 90° C. Para inserir sabores, podemos adicionar frutas naturais, chocolate ou pastas de castanhas, por exemplo. Uma vez feita a mistura, ela é colocada na sorveteira e depois resfriada até chegar na textura ideal de gelato”.

Quanto tempo dura o sorvete artesanal?

“Como o sorvete artesanal não tem aditivos químicos para preservação, sua validade é curta. Isso não quer dizer que ele irá “azedar” em seu freezer, mas irá cristalizar pela passagem de ar frio dentro da embalagem. Então em uma semana você já irá perceber um sabor com cristais de gelo. Uma dica é sempre colocar a embalagem de gelatos artesanais em um saquinho plástico retirando todo ar de dentro e vedando bem, dessa forma, terá uma validade maior, podendo chegar a um mês”.

Qual a diferença entre gelato e sorvete?

“A principal diferença entre gelato e sorvete é a gordura utilizada. O sorvete geralmente usa gordura vegetal e o gelato utiliza gordura à base do próprio leite, como creme de leite. Além do tipo de gordura, a quantidade também é bem diferente, os sorvetes possuem maior percentual de gordura do que os gelatos”.

