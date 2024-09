Faça calor ou faça frio, tomar sorvete continua sendo uma ótima opção para se deliciar. O sorvete industrializado, que estamos acostumados a comprar no mercado é feito com diversos produtos químicos que têm a função de deixá-lo com uma boa aparência e uma alta durabilidade Mas esses aditivos não são uma regra, também é possível fazer sorvetes gostosos e com muita qualidade sem eles, é o caso dos sorvetes artesanais.

Para saber mais sobre o assunto, conversamos com a gelataia e proprietária da Albero dei Gelati, Fernanda Pamplona, que tirou as dúvidas mais frequentes sobre o sorvete artesanal, por exemplo, como é feito e suas principais diferenças para o sorvete comum. Confira clicando no link.

Onde tomar sorvete artesanal em São Paulo?

Para não errar na hora de escolher onde tomar sorvete artesanal, perguntamos aos chefs Bel Coelho, Caio Alciati, João Gertel, Caio Campos, Chico Ferreira, Mauro Brosso, Suzana Goldfarb e Roberto Rebaudengo os seus lugares preferidos. Veja o que cada um disse.

L’Albero dei Gelati Brasil

Sorvete de limão com manjericão da sorveteria Albero dei Gelati Foto: Bruno Geraldi/Divulgação

Localizada em Pinheiros, a sorveteria L’Albero dei Gelati nasceu na Itália e chegou ao Brasil através da gelataia e proprietária da Albero dei Gelati, Fernanda Pamplona. O seu gelato é cremoso, fresco, com pouco açúcar e pouca gordura. Os ingredientes, além de nacionais, com exceção do pistache, são naturais e não levam nenhum tipo de corante artificial, aromatizante ou aditivo químico.

“Gosto muito do Sorbetto Limão Siciliano e Basílico da L’Albero dei Gelati. Nós desenvolvemos juntos esse sabor para acompanhar o “Latte Dolce”, uma sobremesa que servimos ocasionalmente aqui no Lido. Por mais que não seja uma mistura de ingredientes muito comum em sobremesas, o casamento dos sabores é muito surpreendente e harmonioso – decidimos usar o basílico porque ele é o principal ingrediente do pesto, molho que teve sua origem em Gênova e que diz muito sobre a identidade da casa. O Caramello Salato deles também é muito especial e tem um sabor muito equilibrado. No geral, acho que a Albero é muito boa em desenvolver sabores delicados e sempre muito balanceados.”, disse o chef Roberto Rebaudengo do Lido Amici di Amici.

“Uma das minhas sorveterias favoritas de São Paulo é a L’Albero dei Gelati que trabalha com menos aditivos artificiais, sabores inusitados e produtos de boa procedência.”, disse a chef Bel Coelho do Cuia e do Clandestina.

“Eu gosto muito da L’Albero dei Gelati. O que mais me chama a atenção nesses sorvetes são a cremosidade, o baixo teor de açúcar e o fato de serem feitos com ingredientes naturais.”, disse o chef Chico Ferreira do Grupo Le Jazz.

“A minha preferida é a L’Albero dei Gelati. Gosto dos sabores com frutas da estação, são sempre muito autênticos e deliciosos.”, disse o chef Mauro Brosso do Shuk Falafel & Kebabs.

Serviços: Rua dos Pinheiros, 342 - Pinheiros, São Paulo

Frida & Mina

Sorvete de goiaba da sorveteria Frida e Mina Foto: Laís Acsa/ Divulgação

A Frida & Mina foi inaugurada em 2013 pelo casal Fernanda Bastos e Thomas Zander com o objetivo de fazer sorvete do zero, da forma mais natural possível, com ingredientes orgânicos.

Dentre seus sabores mais famosos estão: Morango Balsâmico, Caramelo com flor de sal, Crocante de Macadâmia e sorbets à base de água - só com fruta, água e açúcar.

“Meu sorvete preferido é o de goiaba da Frida e Mina”, disse o chef João Gertel da LosDos Cantina.

A sorveteria Frida e Mina também é elogiada pelos chefs Bel Coelho, Caio Alciati e Chico Ferreira. Todos chamam a atenção para o fato da casa utilizar produtos naturais, o baixo teor de açúcar e a cremosidade de seus sorvetes.

Serviços: Rua Artur Azevedo, 1147 - Pinheiros, São Paulo

DIBLU

Sorvete fior di latte com spirulina azul da DIBLU Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Aberta há apenas 1 ano, a gelateria DIBLU, que fica na Vila Nova Conceição, surgiu com uma proposta de ser uma alternativa saudável para pessoas que possuem restrições alimentares ou querem ter uma dieta mais equilibrada. Todos os gelatos são preparados diariamente e sem adição de açúcar refinado, lactose e trigo. Alguns são a base de leite zero lactose, outros a base de água, e outros a base de leite vegetal.

“Tive uma experiência incrível na Gelateria Diblu, na Vila Nova Conceição, onde descobri sorvetes com sabores surpreendentes. O que mais me chamou a atenção foi que eles oferecem opções sem adição de açúcar, lactose, trigo ou gordura hidrogenada. É uma proposta muito bacana, com sorvetes leves e extremamente saborosos.”, disse o chef Caio Campos do Botanikafé.

Serviços: Rua Balthazar da Veiga, 250 - Vila Nova Conceição, São Paulo

Walnuts

Sorvete da Walnuts Foto: Walnuts/ Divulgação

Na Walnuts, os sorvetes também são preparados diariamente, priorizando na composição de seus sabores, frutas da estação e ingredientes naturais. Além do modo de preparo, a Walnuts também se diferencia na forma de consumir o sorvete. Você pode tomar na casquinha, como milkshake e com café.

“A minha preferida é a Walnuts - Sorvetes Criativos. Fica na Vila Mariana, tem sabores sempre interessantes e super equilibrados.”, disse a chef Suzana Goldfarb do Shuk Falafel & Kebabs.

Serviços: Rua Luis Gois, 1607 - Vila Clementino, São Paulo e Rua Morgado de Mateus, 195b - Vila Mariana, São Paulo