Andiamo

Projeto arquitetônico e de interiores do restaurante atrai clientela mais jovem Foto: Alan Simaro

O restaurante com 30 anos de história contada entre pratos de macarrão, risotos, berinjelas à parmigiana e outros destaques da culinária italiana do dia-a-dia resolveu apostar na arquitetura como chamariz de novos tempos na casa. “A primeira loja com projeto do arquiteto Vitor Penha foi aberta em 2015 no Shopping Cidade de São Paulo”, conta um dos sócios da rede de restaurantes, Victor de Angelis. “Conseguimos atrair um público mais jovem depois do investimento em uma nova ‘cara’ para as nossas casas”.

Seleção de pratos do Andiamo: inspiração na cozinha italiana do dia-a-dia Foto: Ana Carolina de Almeida Rocha





O projeto de arquitetura e interiores deu ao restaurante um tom ao mesmo tempo contemporâneo e nostálgico. Os tijolos das paredes e os conduítes da fiação elétrica são aparentes, mas os abajures com cúpula de tecido e a camada de renda vintage aplicada sobre os tijolos lembra uma casa de vó. Enquanto a estrutura metálica vermelha, com ares industriais, contrasta com os vidros martelados de antigamente. Esses são apenas alguns dos muitos detalhes que costumam abalar corações de clientes atentos não só aos destaques do cardápio, mas ao cenário ao redor.

Avenida Paulista, 1230, Shopping Cidade São Paulo, 4º Piso, Bela Vista, tel. 11 3595 8583. Diariamente das 11h30 às 23h. Domingos e feriados das 11h30 às 22h

Botanikafé

Pratos veganos servidos no Botanikafé Foto: Bruno

Cada uma das unidades do Botanikafé tem uma linguagem visual própria. Se na casa da Alameda Lorena, nos Jardins, o clima é de jardim secreto, em outras unidades, como a de Pinheiros, a paleta de cores ou a escolha de um revestimento específico confere personalidade ao cenário. Nessa última, o chão de tijolos e os arcos originais do imóvel remetem a uma atmosfera mais marroquina.

O terraço de inspiração marroquina do Botanikafé de Pinheiros Foto: Bruna Cagnacci

Em comum, todas as lojas da rede têm o clima de avarandado numa tarde de verão. São lugares acolhedores e apaixonantes em que ainda é possível tomar bons cafés, provar lanches como o pão de queijo recheado com pernil ou ainda pedir sobremesas como a torta de macadâmia servida com uma bola de sorvete de creme.

O projeto das casas, assinado pelo OM Estúdio, ainda tem como marca-registrada um “olhar garimpeiro”, com achados decorativos como a banheira antiga e a penteadeira no toalete do restaurante dos Jardins. Outra característica marcante do projeto arquietônico do Botanikafé é o reaproveitamento de materiais e estruturas originais do espaço ocupado por cada um das unidades.

Botanikafé / Pinheiros - Rua Padre Garcia Velho, 56, tel. 11 3360 8919. Segunda a sexta das 9h às 23h. Sábados, domingos e feriados das 8h às 23h





Santiago Padaria Artesanal

A unidade de Higienópolis da Santiago foi aberta no final de 2022 e é uma festa para os olhos que vai além das vitrines cheias de doces, pães e bolos. O projeto arquitetônico do Estúdio Vértices tem como base o espaço de 500 metros quadrados de um galpão centenário com atmosfera de fábrica - o que, de fato, a loja é.

A salinha com ares almodóvarianos da Santiago, que pode ser reservada para pequenos grupos Foto: Tiago Saraiva

“Nossa proposta nesta nova unidade é oferecer aos nossos clientes a experiência de visitar e degustar nossos pães em uma loja de fábrica, onde o contato visual com a área de produção é totalmente acessível e transparente, a exemplo do que já tínhamos feito em nossa primeira loja”, explica Lucas Alves, responsável pela administração do negócio.

Um dos grandes destaques da arquitetura da casa, além da exuberância do pé direito e do piso rústico, é a salinha com ares almodóvarianos que pode ser reservada para pequenos grupos de pessoas.

Vitrine de doces e pães da Santiago Padaria Artesanal Foto: Tiago Sara

“Começamos a fazer pão artesanal há quase dez anos na cozinha de casa, no bairro da Lapa. Assim como o fermento natural, nosso negócio foi crescendo com o tempo dedicado à execução e ao aprimoramento do trabalho”, explica Tiago Saraiva, chefe da produção de pães das duas casas.

Rua Maria Antonia, 211, Vila Buarque, tel.11 3237 2244. Segunda a sábado, das 7h às 19h. Domingo das 8h às 18h