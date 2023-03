Onde comer e beber em restaurantes que são hits eternos em São Paulo

Tem lugares em São Paulo que são hits eternos. Ritz, La Tartine e Carlota estão neste seleto grupo de restaurantes longevos na idade e na tradição gastronômica. O Ritz abriu as portas em 1981, um quarentão que mantém a jovialidade de sempre com seus irresistíveis bolinhos de arroz, o hambúrguer, os drinques... Carlota e La Tartine estrearam em 1995 e 1996, respectivamente, e mantém até hoje um séquito de adoradores de seus pratos e do ambiente acolhedor com jeito de casa. Abaixo você conhece um pouco mais dos três lugares que têm lugar de destaque no mini roteiro temático desta semana.





O salão do Carlota, que fica em um casarão no bairro de Higienópolis Foto: Lucas Terribili

Carlota (1995)

O Carlota é um hit de eternos encontros. Aberto em 1995, foi palco de pedidos de namoro e de festejos de Bodas de Prata de muitos casais que frequentam (e amam) o restaurante da chef Carla Pernambuco. O cardápio mudou muito pouco desde a estreia em um simpático casarão do bairro de Higienópolis. O suflê de goiabada com calda de queijo, o vulcão de doce de leite, os rolinhos vietnamitas e o mix de entradas figuram até hoje entre os favoritos de quase três décadas de história.

“Seguimos com a inspiração brasileira e alma cosmopolita”, define a dona da casa. “Usamos produtos de várias regiões do país com ousadia, leveza e afeto”. Entre as novidades do restaurante, apresentadas nos últimos anos, estão a linha Carlota Polar, de produtos assinados por Carla Pernambuco para levar para casa, e uma loja exclusiva no iFood, o Carlota Very Deli.

Rua Sergipe, 753, Higienópolis, tel. 11 3661-8670. Terça a quinta-feira, de 12h às 16h e de 19h às 23h; sexta e sábado, de 12h às 17h e de 19h às 23h30 e domingos de 12h às 17h.

Os famosos bolinhos de arroz do Ritz, há mais de 40 anos no cardápio da casa Foto: Foto: Tadeu Brunelli

Ritz (1981)

O Ritz é o veterano desta lista, com 40 anos muito bem vividos. O restaurante original, na Alameda Franca, foi o primeiro a servir vinho em taças e permitir que os clientes escolhessem o ponto do hambúrguer. Também é do Ritz a tradição no preparo do peru com chutney de cranberry e farofa de castanha portuguesa para que os amigos pudessem se reunir em um almoço antecipado de Natal. Nos anos 1990, a casa vivia abarrotada de jornalistas e artistas que se encontravam ali como se fosse um dia de festa na casa de alguém. Nessa época, quem fizesse parte desse grupo, poderia ir sozinho para o restaurante com a certeza absoluta de encontrar amigos por lá.

A primeira unidade do restaurante Ritz, na Alameda Franca Foto: Foto: Tadeu Brunelli

A torta de frango servida no potinho de porcelana branca, os bolinhos de arroz servidos na entrada e o arroz com feijão e pastel das quartas-feiras são pedidas que valem a pena ser sempre repetidas na casa. Novidades recentes no menu, para os festejos de aniversário são o sanduiche de falafel e o retorno do clássico brownie com calda de chocolate e sorvete de creme.

Alameda Franca, 1088, Jardim Paulista, tel. 11 3062 5830. Segunda a quinta, das 12h às 15h e 18h30 às 23h. Sexta das 11h50 às 1539 e das 19h às 24h. Sábado das 11h50 às 24h. Domingos e feriados das 11h50 às 22h.

Detalhe do salão do bistrô La Tartine, na Consolação Foto: Cláudia Junqueira

La Tartine (1996)

O prato mais pedido no bistrô, que fica no meio do caminho entre o Centro e a Avenida Paulista, é a quiche – que tem uma história engraçada... Mas vamos começar do início dessa história. A primeira versão do La Tartine era uma barraca na feirinha da Benedito Calixto que vendia crepes e quiches preparados pela mãe de um dos sócios, o francês Xavier Blanc. Pois a receita da massa da quiche, que viria a ser sucesso absoluto no restaurante aberto em 1996, veio de brinde com um pote de Tupperware adquirido pela cozinheira francesa.

Mas nem só da tortinha vivem os habitués da casa. Atualmente, os filés são os queridinhos do bistrô com alma de casa. Sabe quando você sente que o lugar é um pouco seu também? Pois... Dos anos 1990 pra cá muita coisa mudou, principalmente a oferta de produtos importados. Quando o bistrô abriu, as importações ainda estavam fechadas no Brasil e era duro encontrar bons vinhos e ingredientes específicos da culinária francesa. O que nunca mudou foi o desejo dos sócios de manter o lugar aberto com bons pratos e preços acessíveis. “Sempre tivemos esse foco no nosso negócio”, conta Cláudia Junqueira.

Rua Fernando de Albuquerque, 267, Consolação, tel. 11 3259 2090. Segunda das 19h às 00h. Terça a sábado das 11h30 às 15h e das 19h às 00h. Domingo das 12 às 16h30 e das 19h às 23h