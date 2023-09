A riqueza culinária da região da Amazônia é inegável. Do tacacá amazonense ao inchipapi peruano, sabores amazônicos vêm ganhando espaço no cenário gastronômico nacional. E não é à toa: a diversidade dos ingredientes da região contribui para a criação de receitas deliciosas, e chefs Brasil afora estão apostando em elementos amazônicos na elaboração de novos pratos. Apesar da forte presença na alta gastronomia, não é todo mundo que sabe onde encontrar bons produtos amazônicos para preparar receitas típicas da região. Pensando nisso, chamamos o chef Enrique Paredes, do Ama.zo, para dar algumas dicas de locais que oferecem ingredientes amazônicos de qualidade aqui em São Paulo.

Onde procurar ingredientes da culinária da Amazônia em São Paulo?

Apesar do crescimento da culinária da Amazônia - brasileira ou peruana - ainda é difícil encontrar ingredientes típicos em mercados locais. Os estabelecimentos convencionais não costumam oferecer os peixes, temperos e frutas característicos da gastronomia da região. Mesmo assim, Enrique destaca que algumas alternativas podem sim ser encontradas em mercados menores, e são ótima opção para testar receitas e combinações de sabores. Os melhores ingredientes, porém, são encomendados de fornecedores diretos da Amazônia - ou encontrados nos seguintes locais de São Paulo.

Quando o assunto é peixe, o chef Enrique recomenda o mercado de pescados e frutos do mar do CEAGESP, na zona oeste de São Paulo. Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

Frutos do mar - ou melhor, do rio - são parte fundamental da culinária da Amazônia. Seja no ceviche peruano ou no tacacá do Amazonas, peixes e mariscos de qualidade são indispensáveis para quem está afim de se aventurar na culinária da região. Quando o assunto é peixe, o chef Enrique recomenda o mercado de pescados e frutos do mar do CEAGESP, na zona oeste de São Paulo. Outra recomendação, um pouco mais distante da capital paulista, é o Mercado de Peixes de Santos. Ambas as opções oferecem grande variedade de frutos do mar, incluindo peixes típicos da região amazônica.

PUBLICIDADE

O Mercadão, claro, pode oferecer bons produtos se você reservar um tempinho para explora-lo com cuidado Foto: Felipe Rau/Estadão

Ingredientes como grãos, temperos e frutas amazônicas não são tão difíceis de encontrar aqui na capital - basta saber onde procurar. O Mercadão, claro, pode oferecer bons produtos se você reservar um tempinho para explora-lo com cuidado. Do lado do Mercadão, o Mercado Kinjo Yamato também é ótima alternativa para quem busca ingredientes similares. Menos movimentado que seu vizinho mais famoso, o local tem grande variedade de temperos, leguminosas e grãos que compõem parte da culinária da região. Ainda no centro da cidade, pertinho do Mercadão, a Zona Cerealista do Brás continua sendo um dos principais mercados para a compra de farinhas, grãos, cereais, legumes e castanhas variadas - ingredientes fundamentais para a elaboração de pratos típicos da Amazônia.

Vizinho do Mercadão Municipal, o Mercado Kinjo Yamato é ótima opção para a compra de produtos da região amazônica Foto: Google Street View/Reprodução

Qual a perspectiva de crescimento da culinária da Amazônia em São Paulo?

O crescimento de restaurantes paulistanos com foco na culinária da Amazônia é evidente mas, para Enrique, ainda está longe de atingir seu potencial. “Eu acho que a culinária da Amazônia poderia ser muito mais valorizada e aproveitada” destaca o chef. Sua visão, porém, termina com uma nota de esperança. “De toda forma, tem muitos chefs fazendo um incrível trabalho com produtos da Amazônia. Cada vez mais pessoas tentando integrar esses ingredientes dentro da culinária autoral de seus restaurantes”, conclui o chef do Ama.zo.

PUBLICIDADE