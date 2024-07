Um dos destilados mais conhecidos do mundo é a tequila, apreciada em festas e confraternizações, servida em shots ou utilizada em coquetéis icônicos como a margarita. Mas você sabe de onde vem a tequila?

Origem da tequila

A tequila é uma bebida de origem mexicana, produzida principalmente na região ao redor da cidade de Tequila, no estado de Jalisco, e em algumas áreas dos estados vizinhos de Guanajuato, Michoacán, Nayarit e Tamaulipas. Apenas as tequilas fabricadas nessas áreas podem oficialmente usar o nome “tequila.”

Como é feita a tequila?

Feita a partir da planta agave-azul (Agave tequilana), a tequila resulta de um processo artesanal que começa com o cultivo dessa planta nativa do México. O agave-azul leva cerca de 7 a 10 anos para atingir a maturidade necessária para a colheita. Quando a planta está pronta, o coração da agave, conhecido como piña, é colhido. As piñas são então cozidas para transformar os carboidratos em açúcares fermentáveis, um passo crucial para o desenvolvimento dos sabores característicos da tequila.

