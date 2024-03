Paladar encerra o mês de fevereiro com uma audiência histórica: mais de 8 milhões de pageviews, além da marca recorde de visitantes únicos acima dos 5 milhões. Os números atestam a relevância da plataforma de gastronomia do Estadão tanto para os leitores quanto para o mercado anunciante. “O crescimento da audiência confirma a autoridade de marca de Paladar e a confiança do nosso público nos conteúdos produzidos por um time de jornalistas especializado em gastronomia, premiado e atento às tendências”, avalia Vivian Mesquita, Paladar Project Owner.

A consolidação da marca Paladar entre os principais players do mercado no setor de gastronomia é mais um motivo de festa no ano em que o portal celebra muitas novidades. Depois da repercussão do “Cozinha do Brasil” em 2023, evento que reuniu grandes nomes da gastronomia, como Carla Pernambuco, Helô Bacelar, Lucas Corazza e Onildo Rocha para dois dias de troca de experiências com o público presente, Paladar se prepara para o lançamento do Prêmio Paladar em 2025, uma celebração à gastronomia paulistana e também aos 20 anos da marca.

Vivian Mesquita entrevista o chef Onildo Rocha durante o evento Cozinha do Brasil, em 2023 Foto: DANIEL TEIXEIRA

No campo editorial, os testes de produtos ganham a chancela do Selo Paladar para os campeões de cada uma das avaliações realizadas por um júri especializado. O time de colunistas da casa reúne alguns dos nomes mais respeitados no mercado de gastronomia. No áudio visual, o lançamento de duas series: “Ao gosto do freguês” e “Desafio Paladar”. Series de vídeos mais curtos, como “Cozinhaterapia” e “Quanto vale o feed”, têm se mostrado especialmente atraentes para o público das redes sociais de Paladar, que também apontam crescimento expressivo.

“Muito além de receitas, fazemos jornalismo com informação e serviço”, diz Vivian Mesquita. “Podem esperar que Paladar está apenas aquecendo, tem muito mais por vir este ano”.