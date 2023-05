Paladar Cozinha do Brasil chega a sua 10ª edição neste final de semana; garanta seu ingresso

A espera acabou! Amanhã começa o 10º Paladar Cozinha do Brasil. Chefs e especialistas na área irão se reunir no Centro de São Paulo para uma imersão nas riquezas gastronômicas dos biomas brasileiros.

Nesta edição, o evento aposta na renovação e leva os chefs e convidados para dividir uma das mais belas vistas da cidade, no complexo gastronômico Priceless, instalado no topo do Shopping Light.

As atividades do sábado, 6, começam com o painel, às 14h, Pupunha não é só palmito, comandada pelo chef-confeiteiro Lucas Corazza. As crianças também são convidadas para participar das atividades através da oficina de biscoitos Mão na Massa com Lu Bonometti, que tem duas edições, uma às 14h e outra às 15h. Se perder, não se preocupe, no domingo, nos mesmos horários, tem repeteco das aulas para os pequenos com a confeiteira.

Já a dupla Fernando e Leonardo, da Cia dos Fermentados, fará, às 16h, um passeio pelas técnicas de fermentação da mandioca. Uma verdadeira aula de Brasil. Ao final das experiências, cada participante poderá degustar as delícias preparadas por eles, que inclui um bolo e pudim de mandioca pubada!

No final da tarde, também conhecido como happy hour, o mixologista da casa Alê D’Agostino, recebe os participantes para um workshop de drinques com um dos ingredientes mais especiais da gastronomia brasileira, o jambu.

No final do sábado, o restaurante principal do complexo, o Notiê, será palco de uma viagem pela Amazônia. O chef Onildo Rocha irá apresentar seu menu-degustação que criou após uma expedição de 12 dias pela região. A jornalista especializada em gastronomia Patrícia Ferraz, com mais de 20 anos na área, será a mestre de cerimônia, ao lado de Onildo. O mixologista Ale D’Agostino também fará parte desta festa ao redor da mesa.

Já no domingo, a programação começa às 12h com uma experiência sensorial de cafés especiais com a barista Isabela Raposeiras do Coffee Lab. Apaixonados por café vão degustar cafés brasileiros especiais e entender sobre aroma, corpo, doçura , amargor, acidez, sabor e moagem.

Na sequência, Onildo e Patrícia apresentam novamente o menu-degustação Amazônia, servido durante o almoço. Desta vez, a harmonização será feita com cervejas selecionadas pelo especialista da casa, Junior Bottura.

Às 14h, Carla Pernambuco, ao lado de sua filha, a artista plástica Floriana Breyer, irá explorar todas as vertentes e possibilidades do nosso cacau - da entrada à sobremesa - no painel Experiências Sinestésicas com Cacau Selvagem. Imperdível.

A chef Heloisa Bacellar fecha as atividades do evento com um passeio pela amada farofa e suas diferentes farinhas. Helô vai preparar quatro receitas de farofa com quatro tipos de farinhas diferentes. A ideia é enaltecer este prato tão nosso, tão simples e tão desejado.

As experiências ao longo do evento possuem preços distintos e caso o painel escolhido seja gratuito, ainda sim você terá que fazer sua reserva aqui.