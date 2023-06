Pizza da Mooca: receita napolitana é uma das preferidas de SP

A Pizza da Mooca, uma das pioneiras na cidade de São Paulo no preparo de pizzas napolitanas, completa 12 anos neste mês de junho e para comemorar a data, o restaurante preparou um menu especial com os pratos que fizeram mais sucesso desde sua inauguração.

Os clientes que visitarem as unidades até o final de junho, vão encontrar no cardápio alguns clássicos da gastronomia italiana como o Crostine de Aliche e a Focaccia nas entradas, passando pelas pizzas de Patatine, que leva molho bechamel, mozzarella, pancetta, batata e alecrim (R$ 58) e Bologna com molho bechamel, mozzarella, fatias de mortadela italiana, burrata, folhas de basílico, finalizado com pistaches triturados (R$ 62), que se misturam ao Tortino al Choccolato, uma sobremesa contemporânea com brownie de chocolate, sorvete de leite e calda de chocolate (R$ 34).

A pizzaria, fundada pelo chef Fellipe Zanuto, é famosa por conta da sua massa de fermentação lenta, feita com farinha italiana, ingredientes frescos e de qualidade. O cuidado no preparo das massas foi reconhecido e em 2022, a pizza paulistana foi eleita a brasileira mais bem colocada na lista mundial do 50 Top Pizza.

Serviço

Endereço 1:

Rua da Mooca,1747 - Mooca - São Paulo/SP | Fone: (11) 3571-1221

Endereço 2:

Rua João Moura, 529 – Pinheiros - São Paulo/SP | Fone: (11) 3064-0060

Horários:

Segunda, das 18h às 22h. Terça a domingo, das 18h às 23h

Site | @apizzadamooca