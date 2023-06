SAO PAULO SP 26/06/2023 PALADAR - RESTAURANTE MERENDA DA CIDADE - Na foto o restaurante Merenda da Cidade na região central de São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Comida de família é como os restaurantes chamam a refeição da equipe. Em geral, são pratos simples, do dia-a-dia, mas super bem feitos – até porque, coitado do cozinheiro que oferece comida ruim aos colegas… Quem faz, capricha. Em alguns restaurantes, a comida de família é tão boa que chegou a ficar famosa, como a do extinto El Bulli, de Ferran Adrià, celebrizada no livro The Family Meal (Phaidon, 2011) com receitas que, diga-se, passavam longe da ousadia do que era servido aos clientes.

Pois foi exatamente a comida de família que motivou a abertura da Merenda da Cidade, no Centro, novo empreendimento do grupo Torres Rueda. A ideia é antiga: desde que fez um trabalho para melhorar a merenda das escolas públicas do Estado de São Paulo (ensinou receitas, criou cardápios e treinou 2 mil merendeiras), a chef Janaína Rueda tinha o sonho de servir comida popular com bons preços. Agora, encontrou uma maneira de colocar o plano em prática: ela transformou o refeitório da equipe em um senhor bandejão, aberto ao público depois do almoço dos funcionários, com a mesma comida.

O cardápio semanal é fixo, cada dia, um prato – segunda tem virado à paulista, com arroz, tutu, ovo frito, linguiça, porco assado e a famosa dupla couve-tartare de banana, que já fez parte do porco sanzé, na Casa do Porco. Terça é dia de bife a rolê; quarta tem o célebre estrogonofe do Bar da Dona Onça; o prato de quinta é macarrão à bolonhesa, na sexta tem peixada; no sábado, feijoada, e domingo é dia de macarrão com frango assado.

Ah, diariamente tem também um arroz vegetariano feito com legumes do sítio tostados e um refogado que dá graça e sabor ao prato. Eu ficaria feliz de almoçar esse arroz todos os dias…

O almoço custa R$ 39 e inclui um doce e um suco natural. O esquema é o seguinte: você compra a ficha na calçada, pega a bandeja no salão com a sobremesa e o suco e retira a comida no balcão da cozinha. Os pratos são montados na hora, um a um. Comida simples, fresca e deliciosa. Não por acaso, as filas já são grandes – para evitá-las, a dica é chegar antes do meio-dia, quando o restaurante abre. Pelo jeito, logo, logo a Merenda da Cidade vai ter de avançar pro vizinho…

Rua Epitácio Pessoa, 98, República. De segunda a domingo, das 12h às 15h30