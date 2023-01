Antipasto servido na recém-aberta Enosteria La Pastina Foto: Mauro Holanda

É bem simpática a Enosteria La Pastina, aberta há pouco na rua Oscar Freire, nos Jardins (a primeira unidade fica na Vila Nova Conceição). A Trattoria com foco nos vinhos é um ambiente descontraído, com pé direito alto e iluminação natural. Fica no fundo da Casa La Pastina, que reúne café, gelateria, padaria artesanal e rotisseria, além de um empório. Faz parte do programa, portanto, dar uma circulada pelas prateleiras de massas, azeites e conservas para conferir os artigos importados pela empresa, fundada no Brás, em 1947, pelo italiano Vicente La Pastina, avô de Juliana, atualmente no comando. Mas fique atento: nem tudo vale a pena na loja da importadora. A justificativa é que, para não fazer concorrência desleal com lojas e supermercados clientes, alguns produtos, como as massas, são mais caros ali…

O salão da Enosteria La Pastina no bairro do Jardins Foto: Tuca Reines

A nova casa tem cardápio enxuto, com foco na cozinha do sul da Itália, com toques autorais do chef Douglas Benatti. Para cada prato há uma indicação de vinho – as taças vão de R$ 22 a R$ 139 e as garrafas indicadas, de R$ 82 a R$ 354, mas pode-se pedir qualquer vinho da adega com preço da loja.

Para começar, além de arancini, burrata com folhas verdes e carpaccio, entre outras opções, o antepasto misto traz embutidos artesanais, queijos, focaccia e conservas de abobrinha e berinjela (R$ 90). A bruschetta com brie e presunto cru é atraente, mas ficaria melhor servida quente e não em temperatura ambiente (R$ 47).

O Tiramissu é sobremesa imperdível no cardápio de sobremesas da Enosteria La Pastina Foto: Mauro Holanda

A seleção de primi piatti tem o risotto de funghi porcini (R$ 72) e sete opções de massa, do gnocchi com ragu alla bolognese (R$ 62), ao tortelli di cinghiale com fonduta – muito saboroso, recheado com carne desfiada de javali, servido com molho à base de queijo, com crocante de presunto e azeite trufado (R$ 82). Se os tortelli fossem menorzinhos, o prato certamente ganharia delicadeza…

O ponto alto foi a grigliata di frutti di mare, uma combinação de polvo, camarão, lula, peixe, berinjela, abobrinha, tomate cereja e mini cenoura grelhados e servidos com tagliolini perfeitamente al dente, com um molho de tomate à provençal, bem saboroso. A porção é farta, dá para compartilhar (R$ 132). Na sobremesa, peça o tiramisu sem medo de errar (R$ 32).

Rua Oscar Freire 547, Jardins, tel 5039-5084. De terça à sexta-feira, das 12h às 15h30, das 18h30 às 23h. Sexta e sábado almoço até às 16h e jantar das 18h30 às 23h. Domingo, das 12h às 16h.