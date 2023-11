Um dos pratos servidos no Cozinha Santo Antônio, que oferece cardápio executivo com o trivial mineiro servido com capricho Foto: Luiza Macedo

Na próxima vez que for a Belo Horizonte, ponha no roteiro o restaurante da historiadora Juliana Duarte, Cozinha Santo Antônio. É um lugar muito simpático, com decoração à base de móveis e objetos garimpados no interior de minas, um ambiente que convida a comer devagar, saborear, conversar…Só isso já valeria a visita. Acontece que a comida – mineira de raiz – é deliciosa e cheia de história. Há quatro anos, Ju Duarte resolveu mudar de vida e juntou o interesse de pesquisadora ao talento culinário que por muitos anos foi apenas diversão.

O menu à la carte traz os pratos-homenagem a personagens importantes da cultura de Minas Gerais. Feijão, angu e couve – título do primeiro livro sobre a culinária mineira, é uma saborosa composição dos três ingredientes com coxa e sobrecoxa de frango, batizado com o nome do autor Eduardo Frieiro. A rebelde que puxou o Motim do Sertão contra os impostos, em 1736, Maria Cruz, dá nome ao peito bovino levemente curado, servido com requeijão moreno, mandioca e um caldinho translúcido batizado de águas do São Francisco, produtos do norte de Minas, onde a moça vivia. E a pesquisa vai longe…

Soma-se a isso o cuidado com a seleção de pequenos produtores, os ingredientes orgânicos, frutas e vegetais sazonais, as técnicas tradicionais combinadas com equipamentos modernos (ela vai do pinga e frita ao forno combinado)… e o tempo. Ju Duarte diz que seu restaurante é guiado pelo tempo: o da sazonalidade (nos produtos da estação), o da história (as referências e tradições) e o tempo pessoal (traduzido nas memórias).

No menu-executivo, ela serve “comida que se come em casa”. Todo dia tem arroz, feijão e pratos que variam. Pode aparecer uma carne de panela com legumes grelhados e purê ou lombinho na panela com tutu, batata-doce e abacaxi. O feijão tropeiro chega com defumados artesanais. Salpicão faz par com pernil. O rosbife com empadinha de queijo da Canastra é um clássico ali.

Para acompanhar, vinhos e espumantes mineiros e uma carta de cachaças dividida pelas diferentes regiões produtoras do estado. Ah, repare na cozinha, aberta, onde só trabalham mulheres. Explica-se: durante a pandemia, com o restaurante recém-inaugurado, só as mulheres aceitaram trabalhar para garantir o delivery. Ficaram.

Rua São Domingos do Prata 453, tel.: 31 98218-6427, em Belo Horizonte. Terça-feira a sexta das 12h às 15h; sábado e domingo das 12h às 17h30. Instagram: @cozinha_santoantonio