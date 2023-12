Palavra nova para o seu vocabulário gastronômico, manducar quer dizer comer. E foi esse termo que inspirou o nome de uma simpática rotisseria com algumas mesinhas no Mercado de Pinheiros, o Manduque. Trata-se do novo empreendimento de Ana Paula Sater, mulher de Almir Sater, dona também da Feliciana, uma padaria instalada no estacionamento do mercado.

O negócio ali são as massas feitas na casa. Por uma parede de vidro pode-se ver a preparação de casarecce, pappardelle, lasanha… Na vitrine, logo na entrada, ficam expostas as massas recheadas, molhos e antepastos como azeitonas marinadas, sardela, caponata…tudo para levar para casa. Numa geladeira aos fundos estão pratos prontos congelados, como a lasanha à bolonhesa.

O espaço apertadinho e charmoso tem 16 lugares e um cardápio bem tentador. Há sempre dois pratos da semana – até amanhã estão em cartaz a lasanha de queijos (R$ 68) e o gnocchi alla sorrentina (R$ 45) com molho de tomate e mussarela de búfala (R$ 45).

São oito sugestões fixas, entre elas o casarecce all’amatriciana (R$ 76), o favorito do casal de chefs, Mariana Adania e Fábio Sinbo, sócios da casa. Eles acrescentaram linguiça artesanal, à receita além do tradicional guanciale. O resultado é um molho saboroso, mas que ficaria melhor se fosse um pouco menos picante. Outro hit do lugar é o ravioli ao limone (R$ 48). A massa é recheada de mussarela de búfala e vem com raspas de limão siciliano e manteiga tostada. Delicioso.

A seleção inclui ainda gnocchi com fonduta de parmesão com farofa de pão tostado, a molica (R$ 45) e um simples linguine ao pomodoro (R$ 45).

Se o apetite pedir, comece com a panzanella (R$ 18), a salada clássica da cucina povera italiana ali é feita ao estilo de Jamie Oliver, com croutons e pepino japonês, além de cebola roxa, tomates sweet grape e manjericão. Bem boa.

Na sobremesa, a única opção é a torta de maçã, servida com sorvete de creme (R$ 22), na verdade um crumble.

R. Pedro Cristi, 89, Box 6 e 7, Pinheiros. Seg. a sáb., das 11h às 18h. Tel.: (11) 99534-2473