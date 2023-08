Um dos pratos servidos na nova temporada do Notiê, do chef Onildo Rocha Foto: Tati Frisson

Se você ainda não conhece o restaurante Notiê, eis uma ótima oportunidade: o chef Onildo Rocha acaba de iniciar uma nova temporada – que, ali, vai muito além de aproveitar os produtos da estação para mudar o cardápio. Cada transformação começa com a escolha de um novo bioma brasileiro. O foco atual são os mares e as matas da Floresta Atlântica (depois de Sertões e Amazônia). Aí o chef parte para uma expedição, uma viagem de pesquisa de produtos, de pequenos produtores e métodos tradicionais da região. Só então, entra na cozinha e vai criando pratos.

O paraibano Onildo Rocha é um chef talentoso, que deixou seu restaurante em João Pessoa para assumir o complexo Priceless, que inclui o restaurante Notiê e o Bar Abaru, no topo do Shopping Light, com uma das melhores vistas do centro da cidade. Sua cozinha é autoral, focada no produto, na composição de sabores e em combinações inspiradas em receitas tradicionais, mas que passam longe do óbvio. Vale conhecer.

O cardápio atual tem três possibilidades de degustação: 4, 7 ou 10 etapas. Provei o de 7, com uma sobremesa extra. A viagem começa com um pão de erva mate, folhado, assado na hora e servido com um chutney de uvaia, tão bom que dá vontade de comer de colher. Em seguida, chega a ostra nativa do Paraná, gorda, fresquíssima, envolvida em uma capa cítrica, com molho de cambuci (a fruta, não a pimenta). A terceira etapa é uma das melhores surpresas, cubinhos de melão, com leite de amendoim e bottarga. De tomar até o último gole. Que combinação!

A posta de namorado vem com água de coco e espuma de mexilhão. Depois chega mini arroz muito saboroso (não precisava ser tão al dente…), com polvo macio e tostadinho. Uma massa delicadíssima – e deliciosa – recheada com porco desfiado, decorada com cubinhos de gelatina de mel de cacau e servida com consomê de porco, encerra a parte salgada.

Entre as sobremesas, a que mais se parece com um doce é a panna cotta de creme de ovelha com calda de jabuticaba e alho negro. Ainda tem tartelete de doce de leite e bottarga e sorvete de baunilha da Mata Atlântica com azeite e pó de sálvia queimada.

Não deixe de olhar para o alto – enquanto o chef e sua equipe trabalhavam na composição do menu, a cenógrafa Patrícia Sobral e o designer Leonardo Rangel, fizeram o painel que ocupa o teto do restaurante, um caleidoscópio com elementos da flora e da fauna da mata atlântica.





Notiê Restaurante - Shopping Light - acesso pelo estacionamento - Rua Formosa, 157. Aberto somente para o jantar, de quarta a sábado das 19h às 23h. São 3 opções de menu-degustação, 4, 7 e 10 tempos e à la carte (a partir de 23 de agosto de 2023), preços de R$ 235 a R$ 450 (sem harmonização)