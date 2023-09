O novo restaurante do chef catalão Oscar Bosch no Itaim

O amplo salão do recém-aberto Cala, do chef catalão Oscar Bosch Foto: Taba Benedicto / Estadão

Cala, em catalão, é uma pequena praia e foi o nome escolhido para o novo restaurante de Oscar Bosch. Mas a casa levou tanto tempo pra ficar pronta que chegou a ser apelidada de Sagrada Família pelos sócios, donos também do Tanit.

Amplo, contemporâneo, com piso de basalto e muita madeira, o Cala tem a cozinha à vista, separada do salão apenas pelo bar. O restaurante abriu nesta terça-feira com pratos para compartilhar, além de petiscos e opções individuais. A combinação de ambiente e cardápio atraentes promete repetir as filas do restaurante de Bosch nos Jardins. Paladar visitou o Cala em primeira mão.

Pappardelle com ricota defumada servido com gema mole servido no Cala Foto: Taba Benedicto / Estadão

Dessa vez, o chef catalão foi além de suas raízes e avançou discretamente pela cozinha italiana com uma deliciosa pizzeta de vitello tonnato — uma massa crocante e fininha, coberta com fatias de carne com o molho cremoso de atum e anchovas, típico do Piemonte. Há cinco opções de massa, entre elas agnolotti dal plin com molho cremoso de cogumelos; e pappardelle com ricota defumada servido com gema mole.

PUBLICIDADE

De volta às origens, além das croquetas de chorizo (crocantes e com recheio cremoso), uma criação que deve rivalizar com o crocante de arroz com camarão do Tanit: nori roll de atum. São charutinhos de alga nori recheados com tartare de atum e ovas, com molho asiático.

Tem ainda paella marinera e socarrat de pato (aquele arroz crocante, puxado em um molho que remete à paella).

Mas o ponto alto do jantar foi o peixe do dia na brasa: um pargo assado inteiro em uma grelha com altura controlável. Chega à mesa pelas mãos do maître, que abre o peixe, tira a espinha e serve puro para comer apenas com um fio de azeite. Espetacular, fresco, úmido e macio, com leve sabor da brasa. Vem com galette de batatas e carpaccio de tomates.

A carta de vinhos é boa, mas há vários coqueteis, entre eles o cascabel — uma combinação surpreendente de tequila, manga, Tabasco, biter com um toque curry.

Otima novidade, o Cala fica na cada vez mais gastronômica Pais de Araújo, no Itaim.

PUBLICIDADE

Rua Pais de Araújo, 147, Itaim Bibi, tel.: 11 3167 7139. Terça a quinta das 19h às 0h, sexta e sábado 12h às 17h e 19h às 0h, domingo das 12h às 17h @caladeltanit