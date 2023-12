Os melhores restaurantes do Rio de Janeiro

Que a cidade maravilhosa é um lindo destino turístico, o mundo todo sabe. A boa notícia é que o Rio de Janeiro vem se tornando também um ótimo destino gastronômico, com alguns dos melhores restaurantes do País. A novidade está se espalhando com mais força desde a semana passada, quando críticos de restaurantes, foodies e chefs da América Latina estiveram no Rio para a festa de premiação dos 50 Melhores Restaurantes da América Latina e circularam pelas mesas cariocas. Aproveitei para fazer o mesmo, conhecendo novas casas e revisitando outras. A seguir, um roteiro do que o Rio de Janeiro tem de melhor no momento.

O Gua Bao servido no Si Chou Foto: RODRIGO AZEVEDO FOTOGRAFIA

Si-chou

Recém-inaugurado em Ipanema, o restaurante de cozinha asiática é a nova empreitada de Elia Schramm, dono do concorrido italiano Babbo entre outros. O cardápio extenso faz inveja aos paulistanos já que nenhum restaurante por aqui reúne especialidades de China, Coréia, Vietnã, Tailândia e Japão. Comece com o tartare coreano gelado, yokhoe (R$62), com finas lâminas de carne, pêra nashi, gema caipira e alga nori coreana. O korean fried chicken é delicioso, com molho agridoce, levemente picante (R$38). O ussusukuri representa sincretismo Brasil-Japão (R$62): são fatias fininhas de peixe, sunomono de manga e gochugaro. Ou vá de bao com barriga de porco laqueada (R$21). Tem sushis e sashimis, além de uma seleção de atum bluefin. A oferta de pratos é enorme. Para beber, drinques autorais com sotaque oriental, como o gin yuzu e o ice tea com sake. O ambiente é charmoso, inspirado na rota da seda, com telas, e peças artesanais.

Lilia

O Lilia fica num casarão antigo, no Centro do Rio, cercado de antiquários. O ambiente não poderia ser mais agradável, despretensiosamente charmoso, com pé direito alto e janelões. A comida é excelente. Fresca, leve, criativa, cheia de sabor. O menu de preço fixo (R$118) inclui entrada, prato e sobremesa, que mudam frequentemente. São três ou quatro opções de entradas, principais e sobremesas. O dono da casa, Lúcio Vieira, só compra de pequenos produtores, de preferência locais. Provei xerelete cru, fresquíssimo, com molho ponzu, óleo de nirá e la-yu; a carne crua certificada de black angus cara preta, com pasta de alho assado, alici e picles de cebola; e ainda abobrinha defumada com creme de queijo boursin e vinagrete de castanha de caju. Como principal, arroz pérola com tomate seco e missô, cogumelos na brasa e parmesão, e a sobrecoxa defumada com purê de abóbora, cará e vinagrete de pimentas… Na sobremesa, morangos assados com iogurte e chocolate branco, calda de hibisco e farelo de biscoito.Tudo certo, tudo fresco, tudo bem feito. Está indicado pelo Guia Michelin, como BIB Gourmand, a seleção de lugares bons e de bom preço.

Um dos pratos do menu-degustação do Lasai, o grande restaurante carioca do momento e um dos melhores do País. Ocupa o 14º lugar no ranking 50 Best Latin America 2023 Foto: @kato78

Lasai

É o grande restaurante carioca do momento e um dos melhores do País. Ocupa o 14º lugar no ranking 50 Best Latin America 2023 (aposto que sobe em 2024). Só tem menu-degustação. Lugar para quem realmente gosta de comer – e pode pagar R$1.150 para ocupar uma das oito cadeiras no balcão. As estrelas da cozinha de Rafa Costa e Silva são os vegetais, cultivados em horta própria, mas as carnes, peixes e frutos do mar também marcam presença em grande estilo. Da mistura de técnicas contemporâneas com ingredientes frescos e locais sai uma sucessão de mini-obras de arte cheias de sabor e beleza: 8 aperitivos, 3 pratos e 2 sobremesas. Exemplo? Mandioca na manteiga de garrafa com ouriço e rabanete. Robalo, cogumelos e raiz de aipo…o menu varia.

Ocyá

Dica para almoço no fim de semana, o Ocyá é um dos programas gastronômicos mais agradáveis no Rio. Você pega um barquinho-táxi na Barra da Tijuca (ao lado da estação de metrô Jardim Oceânico ou no Shopping Barra Point, o trajeto custa R$ 6 por pessoa) e cinco ou seis minutos depois está na Ilha Primeira, atrás da Ilha da Gigóia. O restaurante, rústico e despretensioso, fica à beira da água, com as mesas ao ar livre, espalhadas debaixo de árvores. Lugar ímpar. A cozinha do chef pescador e mergulhador Gerônimo Athuel é especializada em peixes menos comerciais como sororoca e guaivira, além de frutos do mar. São aproveitados integralmente e preparados com diferentes técnicas de cura, maturação e defumação e mantidos em uma câmara fria com parede de vidro. Entre os hits, pão de alho e camarão (R$47), polvo na brasa com maionese de kimchi e batata corada (R$86), torça para o chef fazer crudo de sororoca com bottarga.

Oro

Restaurante do chef-celebridade Felipe Bronze e sua sócia, a sommelière argentina Cecilia Aldaz, também televisiva. Comida contemporânea de alto nível. Para comer com as mãos, a ostra com granita de jabuticaba, as vieiras com caju amigo e o pescado com mate e melão são o abre-alas do menu. Os snacks asiáticos impressionam, em especial o espetacular mochi de camarão com lascas de chuchu. O caldo de milho tostado que acompanha o peixe com pamonha é de querer tomar até o último gole.

Refeitório Gastromotiva

Depois de sete anos, o refeitório abre ao público com menus a preço fixo assinados por chefs consagrados. O Refettorio Gastromotiva, na Lapa, é um projeto social criado pelo chef celebridade italiano Massimo Bottura em parceria com a Gastromotiva, ONG de David Hertz, que trabalha com a inclusão social pela cozinha, e pela jornalista Alexandra Forbes. Abriu em 2016 durante os Jogos Olímpicos do Rio. Como em Milão e em outras cidades do mundo, é um restaurante-escola em que os alunos da Gastromotiva e chefs renomados convidados preparam refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social – de Virgilio Martinez, chef do número 1 do Mundo no Ranking 50 Best, ao premiado italiano Massimo Bottura e o brasileiro Rodrigo Oliveira, é grande a lista de chefs que passaram por lá. Além do restaurante, o projeto distribui 2.500 quentinhas por semana, custeadas por doações. Para aumentar a arrecadação, desde a semana passada, o restaurante passou a abrir também para o público pagante. A refeição com entrada, prato e sobremesa custa R$ 49 reais. Chance de comer bem e fazer o bem ao mesmo tempo.

Malta Beef Club

Boa carne, preparada com rigor técnico e servida em porções para compartilhar – cada prato dá para duas ou três pessoas, fácil. Tem unidade no Jardim Botânico e no Leblon, ambas com espaço de maturação para as carnes, que passam pela curadoria de Marcelo Malta, dono da casa, churrasqueiro renomado. O cardápio traz cortes nobres como wagyu, Denver steak, prime rib, porter house… O pastel de costela é imperdível, com recheio úmido e super saboroso.

Si-Chou - Rua Barão da Torre, 472, Ipanema. Segunda a quinta 12h às 16h, 19h às 23h. Sexta e sábado até a 1h. Domingo das 12h às 18h. @restaurantesichou

Lilia - Rua do Senado, 45, Lapa, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, das 11h30 às 15. Sábado e domingo, das 12h às 16h. De terça a sábado das 19h às 23h @lilia.bistro

Lasai - De Terça a sexta às 19h. Sábado às 19h e às 22h30. Largo dos Leões, Humaitá. lasai@lasai.com.br

Ocyá - Ilha Primeira, Barra da Tijuca, sexta das 17h30 às 22h. Sábado, das 12h às 22h, Domingo, das 12h às 18h. Reservas 21-97286-1250.

Oro - De terça a sexta das 19h às 23h e sábado das 13h às 15h e das 19h às 23h. Rua General San Martin, 889, tel 21 3841-6859

Restaurante Gastromotiva - dezembro vai operar no almoço dos dias 8, 14, 15, 21 e 22. A partir de 2024 funciona de segunda a sexta das 11h30 às 15h. R. da Lapa, 108 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20021-180. Reservas pelo telefone 21-41411367 @gastromotiva

Malta Beef Club - Terça a sábado 12h-0h e domingo 12h-19h. Avenida General San Martin, 359, Leblon. Telefone (21) 2323-6919