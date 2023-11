Pratos para compartilhar antes do churrasco servido no quintal do Rincon Escondido, na Vila Madalena Foto: Nico Diaz Tillard

Não é exatamente um churrasco na casa de amigos. Mas quase. O Rincon Escondido, na Vila Madalena, é um quintal com uma enorme parrilla nos fundos e mesas espalhadas pelo jardim. Promove churrascadas em dias marcados, geralmente três ou quatro vezes por mês, em fins de semana e feriados. Coisa de dois amigos, um argentino e um uruguaio, que vivem em São Paulo. Você compra o convite e passa duas ou três horas ali, entre aperitivos e sobremesa, tudo feito – ou finalizado – na parrilla. Vinho e cerveja à vontade estão incluídos.

A refeição tem hora marcada e o serviço só começa quando todos os convidados já estão acomodados. Os aperitivos vão sendo colocados no centro das mesas, para compartilhar. Primeiro vem bruschetta de tomates, em seguida, deliciosa morcilla doce sobre uma tostada e outra tostada com queijo brie e páprica. Então, entram em cena as linguiças, incluindo a chistorra, aquele embutido basco fininho, que mistura carne de porco e vaca, pimentão e temperos.

O ponto alto é o bife de chorizo – servido em porção individual, enorme – espetacular, com sal na medida certa, uma leve crostinha e o interior rosado (a menos que se peça de outra forma). Mas pode ser um bife ancho ou assado de tira, conforme o dia. Para encerrar no mais autêntico estilo uruguaio, uma bela panqueca de doce de leite, quentinha, com sorvete de creme.

Come-se bem. O serviço é arrastado, as coisas demoram um pouco além da conta, mas o Rincon tem charme – sem, é claro, o conforto de um restaurante. Aliás, os pelegos que cobrem os assentos dos bancos e encostos dão clima ao lugar, porém numa tarde de 34ºC não fazem o menor sentido…

É um programa agradável, divertido e diferente.

As churrascadas são anunciadas no instagram da casa. O próximo está marcado para o jantar de sábado, 2 de dezembro. O preço por pessoa é de R$ 349. As reservas são feitas pelo instagram.

Rua Madalena, 69, Vila Madalena Instagram: @ricon_escondido_parrilla.